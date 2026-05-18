Старі телефони є у кожному домі: чому вони роками лежать без діла

Для декого вони не вважаються сміттям

Багато людей змінюють смартфони, ноутбуки чи планшети, але старі пристрої не викидають — вони просто залишаються вдома, часто на роки.

Вчені з "ABC" називають це явище "накопиченням техніки" і пояснюють, що справа не лише у звичці.

Дослідниця з Університету Монаша Дейна Сімпсон зазначає, що в середньому в домогосподарствах може зберігатися від трьох до шести невикористовуваних електронних пристроїв, і багато з них лежать без діла понад шість років. Часто люди залишають їх як "резерв" або тому, що на пристроях зберігаються фото, контакти та інші дані.

Ще одна причина — звичка і прив’язаність. Навіть якщо техніка давно не використовується, вона може залишатися "своєю", особливо якщо це був перший телефон або важливий робочий пристрій.

Непотрібна або несправна техніка в шухляді комода

Експертка також зазначає, що пристрої часто служать довше, ніж очікують виробники, тому користувачі не поспішають від них позбуватися. У результаті телефони та ноутбуки просто накопичуються вдома, замість того щоб отримати нове життя через обмін або переробку.

