Всього 2 ложки — і в домі зникає неприємний запах на тижні: сода тут ні до чого

Те, що ви зазвичай викидаєте, може легко замінити освіжувач повітря

Неприємний запах у домі інколи з’являється навіть тоді, коли чисто. Причина зазвичай не очевидна — він "застрягає" в речах і повітрі. Але є прості способи прибрати його без спреїв і хімії, використовуючи те, що вже є вдома, як от сода чи кавова гуща.

Кавова гуща може працювати як простий природний поглинач запахів, як написали у "reddit". Достатньо насипати кілька ложок у маленьку миску або чашку й залишити її там, де найчастіше накопичуються сторонні запахи — на кухні, у ванній, біля взуття чи навіть у спальні.

Зазвичай одна порція кави працює кілька тижнів, після чого її можна просто замінити на нову.

Сушать кавову гущу.

Як це працює?

Кавова гуща допомагає прибирати неприємні запахи завдяки своїй структурі та складу. Вона не просто перекриває запахи, а працює як природний адсорбент.

Кілька властивостей:

Азот у складі кави: він може взаємодіяти з деякими газами, які спричиняють неприємний запах (наприклад, сірководнем), зменшуючи їх інтенсивність.

він може взаємодіяти з деякими газами, які спричиняють неприємний запах (наприклад, сірководнем), зменшуючи їх інтенсивність. Пориста структура: після висихання кавова гуща стає схожою на активоване вугілля — її мікропори вбирають вологу та запахи з повітря.

після висихання кавова гуща стає схожою на активоване вугілля — її мікропори вбирають вологу та запахи з повітря. Аромат кави: природний запах смаженої кави частково "перекриває" слабкі сторонні запахи, роблячи простір свіжішим.

Важливо, що перед використанням кавову гущу варто повністю висушити, інакше вона може швидко запліснявіти.

Як використати кавову гущу вдома.

