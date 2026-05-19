Продавав огірки зі свого городу — отримав штраф: коли торгівля врожаєм стає незаконною

Врожай можна продати легально

Багато українців вважають, що вирощений на власній дачі чи присадибній ділянці врожай — це їхня повна власність, яку можна реалізовувати де завгодно і як завгодно. Проте звичайна спроба продати надлишок домашніх огірків, помідорів чи зелені може обернутися серйозним штрафом від муніципальних інспекторів або поліції.

"Телеграф" розповість, де закінчується право розпоряджатися своїм урожаєм і коли торгівля домашніми огірками стає незаконною.

Чому інспектор може виписати штраф

Продаж городини регулюється кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Найчастіше інспектори з благоустрою або правоохоронці виписують штрафи за двома статтями:

Стаття 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях). Це найпоширеніша причина покарання. Якщо ви вирішили продати огірки біля виходу з метро, на зупинці громадського транспорту, на узбіччі дороги чи просто на тротуарі біля супермаркету — це вважається стихійною торгівлею. Покарання: штраф від 170 до 1190 гривень із можливістю конфіскації всього товару (тобто ваших огірків та грошей, виручених за них).

Це найпоширеніша причина покарання. Якщо ви вирішили продати огірки біля виходу з метро, на зупинці громадського транспорту, на узбіччі дороги чи просто на тротуарі біля супермаркету — це вважається стихійною торгівлею. штраф від 170 до 1190 гривень із можливістю всього товару (тобто ваших огірків та грошей, виручених за них). Стаття 152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою).Встановлення саморобних прилавків, коробок чи розкладання товару на газонах біля багатоквартирних будинків руйнує благоустрій населеного пункту. Покарання: для звичайних громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень.

Як продавати врожай легально і без штрафів

Щоб продаж домашніх огірків та інших овочів не перетворився на судову тяганину та фінансові збитки, необхідно дотримуватися трьох простих правил:

Торгуйте виключно на ринках. Продаж дозволено на офіційних продовольчих ринках або спеціально облаштованих торгових майданчиках (ярмарках), де є місця для торгівлі "з наметів" чи "з прилавків".

Продаж дозволено на офіційних продовольчих ринках або спеціально облаштованих торгових майданчиках (ярмарках), де є місця для торгівлі "з наметів" чи "з прилавків". Майте при собі довідку про походження продукції. Згідно з Податковим кодексом України, доходи від продажу власної сільгосппродукції не оподатковуються, якщо вони вирощені на ділянці площею до 2 гектарів. Підтвердженням цього є довідка за формою № 3-ДФ , яку безкоштовно видає сільська, селищна або міська рада за місцем розташування ділянки. Наявність такої довідки зніме будь-які претензії щодо "нелегального бізнесу".

Згідно з Податковим кодексом України, доходи від продажу власної сільгосппродукції не оподатковуються, якщо вони вирощені на ділянці площею до 2 гектарів. Підтвердженням цього є , яку безкоштовно видає сільська, селищна або міська рада за місцем розташування ділянки. Наявність такої довідки зніме будь-які претензії щодо "нелегального бізнесу". Пройдіть ветеринарно-санітарну експертизу. На будь-якому офіційному ринку діє лабораторія. Перед тим як викласти огірки на прилавок, експерти мають перевірити їх на рівень нітратів і видати дозвіл на продаж.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф можуть виписати за годування голубів.