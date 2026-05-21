Не просто "приїхав і працюєш": як держава фільтрує іноземних працівників та карає порушників

Роботодавцям треба готуватися для контролю сплати ЄСВ та перевірок міграційної служби

Працевлаштування іноземців в Україні пов’язане не лише з оформленням дозволу на роботу, а й з ризиками отримання візи, посвідки на проживання та можливими перевірками з боку держави. Роботодавці можуть зіткнутися із ситуацією, коли після сплати всіх зборів працівник так і не зможе приїхати до країни, а помилки у звітності щодо ЄСВ здатні стати підставою для контролю з боку центру зайнятості.

Про це "Телеграфу" розповіла керівниця практики Корпоративного права та управління бізнесом, партнерка юридичної компанії Expatpro Тетяна Ященко.

За її словами, перед залученням іноземного працівника необхідно перевірити, чи потрібен йому дозвіл на працю в Україні. Перелік винятків визначений Законом України "Про зайнятість населення". За загальним правилом, дозвіл є індивідуальним і надає право іноземцю працювати на конкретній посаді у конкретного роботодавця.

"Роботодавцю також варто заздалегідь з’ясувати, чи потрібно іноземному працівнику отримувати довгострокову візу типу D та посвідку на тимчасове проживання в Україні. Дозвіл на застосування праці є підставою для отримання візи та посвідки на проживання в Україні", – зазначила Ященко.

Водночас отримання дозволу не гарантує автоматичного отримання візи, як зауважила фахівчиня, особливо для громадян країн міграційного ризику. Тому на практиці роботодавець може стикнутися із ситуацією, коли дозвіл уже отримано і відповідний збір сплачено, але працівник фізично не може прибути до України та стати до роботи.

"Центр зайнятості контролює своєчасність сплати ЄСВ за іноземних працівників шляхом обміну даними з контролюючими органами. У разі помилок у звітності центр зайнятості може побачити ознаки порушення і розпочати перевірку", – сказала вона.

Нагадаємо, через дефіцит робочої сили внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні актуалізується питання заміщення цих прогалин за рахунок трудових мігрантів з-за кордону. Але цей варіант не такий простий, як здається на перший погляд. Через мовний бар’єр іноземці обмежені у вакансіях, на які можуть претендувати. Водночас наша країна не дуже приваблює заробітчан.