Не побоявся людей? Небезпечний хижак серед білого дня прийшов у село на Закарпатті (відео)

Камера зафіксувала як тварина спокійно пересувалась між будинками

Бурий ведмідь, який неспішно йшов у справах, потрапив на відео в одному із населених пунктів на Закарпатті. Йдеться про село Стужиця Ужгородського району.

Відповідні кадри з камери спостереження опублікував місцевий Telegram-канал. Відео було зняте вдень 20 травня.

Цікаво, що дикий звір спокійно йшов між будинками, не звертаючи уваги на гавкіт собак. Складається враження, що місцевість йому знайома і це не перший випадок, коли клишоногий прийшов саме сюди.

Населений пункт розташований у межах Ужанського національного природного парку, створеного в 1999 році на базі колишнього регіонального ландшафтного парку "Стужиця".

Неподалік села на заході розташований кордон зі Словаччиною, а на півночі – з Польщею. Не виключено, що хижак прибув із сусідньої держави.

Варто зазначити, що ведмідь є небезпечним хижаком, зустрічі з яким краще уникати. Тому в лісі або поруч з ним рекомендується дотримуватись певних правил.

Як уникнути зустрічі з ведмедем:

Шуміти під час ходьби;

не ходити по густих чагарниках у сутінках;

не залишати харчові відходи;

уникати місць зі свіжими слідами, тушами тварин чи сильним запахом падали.

Зустріч із ведмедем: що потрібно знати

Якщо зустріч із ведмедем все ж таки відбулася, особливо в населеному пункті, є шанс відбутися переляком. Для цього потрібно знати, які дії можуть урятувати життя, а які навпаки – спровокувати тварину.

Що робити при зустрічі з ведмедем:

Дайте ведмедеві зрозуміти, що ви людина.

Спокійно говоріть низьким голосом.

Повільно відходьте назад.

Що не можна робити при зустрічі з ведмедем:

Не біжіть. Ведмідь розвиває швидкість до 50-60 км/год та інстинктивно може розпочати переслідування.

Не повертайтеся спиною та не робіть різких рухів.

Намагайтеся не дивитися звірові прямо в очі — це може сприйматися як виклик.

Що можна і не можна робити, якщо ви зустрілися із ведмедем. Інфографіка: "Телеграф"

Раніше ми показали, як дитинча вепря прийшло на територію лікарні на Монастирищині Тернопільської області. Там звір поїв і пішов на контакт із місцевим собакою.