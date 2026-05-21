Не побоявся людей? Небезпечний хижак серед білого дня прийшов у село на Закарпатті (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Камера зафіксувала як тварина спокійно пересувалась між будинками
Бурий ведмідь, який неспішно йшов у справах, потрапив на відео в одному із населених пунктів на Закарпатті. Йдеться про село Стужиця Ужгородського району.
Відповідні кадри з камери спостереження опублікував місцевий Telegram-канал. Відео було зняте вдень 20 травня.
Цікаво, що дикий звір спокійно йшов між будинками, не звертаючи уваги на гавкіт собак. Складається враження, що місцевість йому знайома і це не перший випадок, коли клишоногий прийшов саме сюди.
Населений пункт розташований у межах Ужанського національного природного парку, створеного в 1999 році на базі колишнього регіонального ландшафтного парку "Стужиця".
Неподалік села на заході розташований кордон зі Словаччиною, а на півночі – з Польщею. Не виключено, що хижак прибув із сусідньої держави.
Варто зазначити, що ведмідь є небезпечним хижаком, зустрічі з яким краще уникати. Тому в лісі або поруч з ним рекомендується дотримуватись певних правил.
Як уникнути зустрічі з ведмедем:
- Шуміти під час ходьби;
- не ходити по густих чагарниках у сутінках;
- не залишати харчові відходи;
- уникати місць зі свіжими слідами, тушами тварин чи сильним запахом падали.
Зустріч із ведмедем: що потрібно знати
Якщо зустріч із ведмедем все ж таки відбулася, особливо в населеному пункті, є шанс відбутися переляком. Для цього потрібно знати, які дії можуть урятувати життя, а які навпаки – спровокувати тварину.
Що робити при зустрічі з ведмедем:
- Дайте ведмедеві зрозуміти, що ви людина.
- Спокійно говоріть низьким голосом.
- Повільно відходьте назад.
Що не можна робити при зустрічі з ведмедем:
- Не біжіть. Ведмідь розвиває швидкість до 50-60 км/год та інстинктивно може розпочати переслідування.
- Не повертайтеся спиною та не робіть різких рухів.
- Намагайтеся не дивитися звірові прямо в очі — це може сприйматися як виклик.
Раніше ми показали, як дитинча вепря прийшло на територію лікарні на Монастирищині Тернопільської області. Там звір поїв і пішов на контакт із місцевим собакою.