Українці масово продають свої зуби: чому і за скільки їх купують (фото)
За шматочок "чужого рота" доведеться віддати чималу суму
В Україні люди масово продають свої віддалені зуби мудрості, а інші дивуються від несподіванки. Однак насправді цей товар справді є "ходовим" на ринку.
На численні оголошення про продаж зубів звернула увагу користувачка Threads. За словами авторки посту, вона була дуже здивована такому "відкриттю".
"Моє обличчя, коли у свої сьогодні років я вперше дізналася, що на OLX продаються зуби мудрості. OLX — продається все", — дивується дівчина.
У коментарях під постом, як виявилося, досить багато користувачів також вперше дізналися, що цей товар активно продається на майданчиках з оголошеннями та має попит. До речі, в середньому ціна за 1 зуб мудрості знаходиться в районі 200-800 гривень.
Хто і навіщо купує зуби мудрості
Дійсно, купівля зубів мудрості, хоч і незвична, але досить поширена практика. Їх купують, щоб використовувати у навчальних, дослідницьких чи комерційних цілях. Головні покупці — це стоматологи та студенти медичних вишів для практики, а також майстри, які займаються виготовленням сувенірів або прикрас.
