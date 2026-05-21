Українці масово продають свої зуби: чому і за скільки їх купують (фото)

За шматочок "чужого рота" доведеться віддати чималу суму

В Україні люди масово продають свої віддалені зуби мудрості, а інші дивуються від несподіванки. Однак насправді цей товар справді є "ходовим" на ринку.

На численні оголошення про продаж зубів звернула увагу користувачка Threads. За словами авторки посту, вона була дуже здивована такому "відкриттю".

"Моє обличчя, коли у свої сьогодні років я вперше дізналася, що на OLX продаються зуби мудрості. OLX — продається все", — дивується дівчина.

В Україні продають зуби мудрості

У коментарях під постом, як виявилося, досить багато користувачів також вперше дізналися, що цей товар активно продається на майданчиках з оголошеннями та має попит. До речі, в середньому ціна за 1 зуб мудрості знаходиться в районі 200-800 гривень.

Хто і навіщо купує зуби мудрості

Дійсно, купівля зубів мудрості, хоч і незвична, але досить поширена практика. Їх купують, щоб використовувати у навчальних, дослідницьких чи комерційних цілях. Головні покупці — це стоматологи та студенти медичних вишів для практики, а також майстри, які займаються виготовленням сувенірів або прикрас.

