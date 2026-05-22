Вирили свердловину — отримали штраф: кого і як можуть покарати за використання води

Уряд хвилює використання водних ресурсів

В Україні посилять відповідальність за незаконне бурління свердловин та колодязів. Самовільний забір води та використання водних ресурсів потребуватиме дозволу.

Про це йдеться у законопроєкті №15096-1. Наразі цей проєкт тільки направлено до Комітету Верховної Ради, але за його підтримання українців можуть чекати суттєві штрафи.

Раніше штрафи за незаконні свердловини чи колодязі становили 85-136 грн, але після ухвалення нових норм суми можуть зрости до 3400–5100 гривень. Посилюють відповідальність саме для випадків самовільного бурління свердловин та використання водних ресурсів без дозволу. Сюди входить навіть забір води з річок та водойм.

Законопроєкт 15096-1

Створення законопроєкту аргументували тим, що наразі суттєво погіршилась ситуація з водозабезпеченням та виснаженням водних ресурсів. До цього могли призвести й незаконні свердловини.

Якщо ж законопроєкт ухвалять, тоді збільшиться кількість перевірок не тільки підприємств та агросектору, а й господарств чи об'єктів з великими об'ємами використання води.

