100 грамів більше не правило? Вага шоколадок Roshen викликала суперечки

Це не пов’язано з економією на товарі

У "Threads" користувачі звернули увагу, що вага деяких шоколадок не відповідає стандартним 90 або 100 грамам і може відрізнятися на різних упаковках. Усе залежить від одного фактору.

Дівчина під ніком "swim.to.slim" розповіла, що побачила пост іншої користувачки про шоколадку від Roshen масою 83 грами, після чого вирішила перевірити власні солодощі. Результат її здивував — виявилося, що серед продукції трапляються різні варіанти ваги, зокрема 81, 83, 86, 88, 89 і навіть інші значення, які не вписуються у звичні "еталонні" показники.

У своєму дописі вона жартома звернулася до інших користувачів із проханням допомогти "знайти пропущені номери" шоколадок, щоб зібрати умовну повну "лінійку для перфекціоніста".

За її словами, вага шоколадок може відрізнятися залежно від начинки та рецептури, тому це не "рандомайзер", а звичайна технологічна особливість виробництва.

