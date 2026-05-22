Українець зробив у дворі домашню електростанцію: яких трьох помилок радить уникати

Сонячні панелі – це не готове рішення

Житель міста Рені Одеської області Руслан Мургоч зібрав власну домашню сонячну електростанцію та встановив її у саду. На рішення шукати альтернативні джерела електроенергії його підштовхнули часті відключення світла. Українець поділився своїм досвідом і розповів, яких помилок варто уникати.

Щоб забезпечити будинок електрикою, потрібна зв’язка обладнання: панелі виробляють енергію, інвертор перетворює постійний струм на змінний, а акумулятори накопичують заряд вдень і віддають його вночі, коли сонця немає. Мургоч попереджає, що сонячні панелі – це не готове рішення, а комплекс обладнання, що включає інвертор та акумулятори. Про це пише видання "Одеське життя".

"Я ніколи не думав про альтернативне електропостачання, але коли почалася повномасштабна війна і блекаути стали реальністю наших днів, почав вивчати це питання. Нам, як і всім, було складно довго залишатися без електроенергії. Але найгірше було те, що вимикався газовий котел і будинок швидко холонув. Моєму батькові, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС, протипоказані низькі температури — тому я почав шукати вихід із ситуації", — пояснив чоловік.

Однією з головних помилок на початку шляху стала економія на ключових елементах системи. Спочатку Мургоч взяв недорогий інвертор китайського виробництва, який виглядав зовні робочим варіантом для старту. Його вартість – 200-300 доларів. Однак при перепаді напруги він вийшов з ладу, а ремонт китайського інвентора коштуватиме половину його вартості. Тоді чоловік дійшов висновку, що економія на інверторі є ризиком для всієї домашньої техніки та стабільності харчування.

"Я дійшов висновку, що треба купувати якісний інвертор, нехай навіть він коштуватиме близько тисячі доларів. Зате цей прилад забезпечить захист як за низької, так і за високої напруги, стабільно видаватиме 220 вольт, і у вас не згорить жоден побутовий прилад", — зазначив він.

Найдорожчою частиною проекту став акумулятор — приблизно 30–35% бюджету всієї системи. Мургоч попереджає, що тут економія також буде недоречною.

"Можна купити найдешевші гелієві, але вони протягнуть максимум півроку, і їх доведеться просто викинути. Такий акумулятор не відпрацює навіть своєї ціни", — говорить він.

При цьому термін служби акумулятора обмежений: близько п’яти-шести років, а потужність поступово знижується з року в рік. А сонячні панелі можуть працювати 20–25 років та не потребують постійного обслуговування. Інвертор за потреби можна ремонтувати. Щодо акумуляторів, їх зазвичай не ремонтують, а замінюють.

"Підводячи межу під цією темою, скажу так: якщо ви не готові вкласти мінімум три тисячі доларів, а краще п’ять тисяч, навіть не починайте ", — радить чоловік.

Мінімум потужності для дому

Другою помилкою Мургоч називає неправильну оцінку потреб будинку за потужністю і за сценарієм використання: "Ще одна помилка, яку я припустився, — розрахунок необхідної потужності. Скільки кіловат-годин треба для будинку? Коли сидиш без електропостачання, здається, що для виходу із ситуації цілком вистачить трьох кіловат-годин".

Виходячи з цього орієнтиру він закуповував обладнання, але незабаром виявилося, що генерація та витрата інші: навіть у сонячний день система давала менше за очікуване, а побутові прилади швидко "садили" акумулятори. Панелі не давали заплановані три, а максимум дві кіловат-години у сонячний день. Тоді з’явилася ідея наростити потужність. Але виявилося, що "додати ще трохи" не завжди можливо без переробки всієї системи та перескладання схеми.

"Що робити? Я вирішив наростити потужність вдвічі. Але не виходить просто щось додати до обладнання, треба все робити по-новому! І ось другий мій висновок: треба одразу розглядати варіант на п’ять-шість кіловат-годин, і це закриватиме мінімальні потреби будинку", — резюмував він.

Чи виправдана система, яка повертається за сонцем

Панелі в конструкції Руслана повертаються слідом за сонцем, щоб довше залишатися під оптимальним кутом і "вичавлювати" більше енергії з кожного модуля.

"Багато хто мене запитує, чим хороша конструкція, яка повертається за сонцем? Я її сконструював тільки тому, що на початку війни сонячні панелі коштували дуже дорого. Став думати, як з них "вичавити" максимальну користь. Одна справа встановити панелі стаціонарно на даху, інше – вони завжди під прямим кутом до сонця", – розповів Мургоч.

У процесі експлуатації стало зрозуміло, що механізм також має свою ціну. Йдеться про обслуговування, знос і додаткові витрати. Фотомодулі зараз стали доступнішими і чоловік схиляється до більш простого рішення — збільшити кількість панелей та встановити їх стаціонарно на даху.

Домашня сонячна електростанція – це не про економію

Мургоч радить не сприймати домашню сонячну електростанцію як інструмент миттєвої вигоди. Це швидше не про економію, а про комфорт.

"Треба чесно відповісти собі на запитання: а чи варто? Порахуйте, скільки ви платите на рік за електроенергію, додайте 30-40% можливої економії газу, якщо опалення на ньому — і ви побачите, за скільки років окупляться всі витрати", — пояснює оповідач.

За його словами, рекламні заяви про "три роки окупності" найчастіше не відповідають реальності.

"Виробники обладнання запевнятимуть, що воно окупиться за три роки. Лукавлять. Окупатися буде мінімум сім років, а може, і всі десять. Звичайно, якщо у вас бізнес і вам потрібна електроенергія для комерційних цілей, це інше питання. Для побутових цілей сонячні панелі – це просто ваш комфорт", — пояснює співрозмовник видання.

Сонячні панелі в Україні поки що не стали масовим явищем

У Європі сонячні панелі на дахах давно стали звичними. Ключові причини, на думку Мургоча, у ціні електроенергії та рівні доходів.

"По-перше, у більшості європейських країн ціни на електроенергію в рази вищі. По-друге, європейцю витратити п’ять тисяч євро на встановлення системи, а ціни на обладнання скрізь приблизно однакові, – це дві середньостатистичні місячні зарплати. А у нас в Україні ще зумієш заробити такі гроші", — пояснив чоловік.

Тому домашні сонячні електростанції в Україні все ще залишаються точковими рішеннями і там, де люди готові вкладати кошти в автономність, стабільність побуту та безпеку для сім’ї.

