У Німеччині роздають тонни продуктів безкоштовно: як можуть отримати українці

Громадянство не є перешкодою для отримання – важливий фінансовий статус

У Німеччині банки їжі рятують нерозпродані продукти з магазинів та супермарктів з метою роздати їх малозабезпеченим. Найбільша благодійна мережа в країні Tafel Deutschland включає близько 960 пунктів видачі.

Згідно з дослідженнями, щорічно викидається до 18 мільйонів тонн їжі. Мережа Tafel рятує близько 265 000 тонн їжі на рік і передають її нужденним. У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає, як працює система "фудбенкінгу" та хто може отримати продукти.

Tafel є однією з найбільших волонтерських організацій у Німеччині. Вона фінансується за рахунок пожертвувань та не отримує державного фінансування. На допомогу нужденним може бути розподілена лише їжа, пожертвувана даром. Закупівля продуктів організацією харчування не провадиться. Орендна плата, транспортні та адміністративні витрати їдальні покриваються за рахунок приватних пожертв та коштів бізнес-спільноти.

Банки продуктів харчування в Німеччині відрізняються за декількома аспектами: є великі банки продуктів харчування з кількома пунктами видачі, які видають продукти кілька разів на тиждень, а також невеликі банки продуктів харчування, що працюють раз на тиждень або рідше. Кожен банк продуктів харчування працює незалежно та визначає, зокрема, яку документацію мають надати нові клієнти та коли відбувається видача продуктів харчування.

Як і хто може отримати безкоштовні продукти

Люди з низьким рівнем доходу можуть отримувати продукти від свого місцевого продовольчого банку. Кожен продовольчий банк встановлює свій ліміт прибутку. Це залежить від того, скільки продуктів харчування в середньому отримує продовольчий банк і скільки людей він може прогодувати.

Проте мережа Tafel рекомендує орієнтуватися на межу ризику бідності:

1 особа: близько 1 378 € на місяць чистого доходу

близько чистого доходу 2 дорослих + 2 дитини до 14 років: близько 2 893 € на місяць чистого доходу

Клієнтами продовольчого банку є, серед інших, люди, які отримують допомогу з безробіття (ALG II), невелику пенсію або допомогу згідно із Законом про допомогу шукачам притулку.

Кожен продовольчий банк організовує процес реєстрації індивідуально. Як правило, вам потрібно буде надати підтвердження потреби, наприклад, офіційний документ із центру зайнятості, пенсійного управління, управління житлово-комунального господарства або управління студентських позик (BAföG), після чого ви отримаєте картку продовольчого банку.

Додамо, що українці, які перебувають у Німеччині, також можуть отримувати продукти через цю систему, якщо у них низький дохід або вони отримують соцвиплати. Громадянство саме по собі не є на заваді — важливий фінансовий статус.

Які продукти дають банки Tafel

Серед найбільш поширених пожертв:

фрукти

овочі

хлібобулочні вироби

молочні продукти

ковбаси та м’ясо

заморожені продукти чи консерви.

Рідше вони отримують пожертвування продуктів харчування тривалого зберігання та засобів гігієни.

