Хотів витерти пил з лічильника, а тепер готує шалені гроші: ось що він зробив

Побутових споживачів можуть покарати з низки причин

До цілісності газового лічильника потрібно ставитись з максимальною обережністю. Адже, пошкодивши пломбу, наприклад, під час прибирання, можна попасти на кругленьку суму. У найгіршому сценарії штраф може обчислюватися десятками тисяч гривень.

Про це пише видання "На пенсії". У матеріалі зазначається, що штрафні санкції можуть бути накладені у разі:

Самостійного проведення газопроводу.

Відновлення газопостачання без відповідного дозволу.

Підключення додаткових газових приладів.

Пошкодження лічильника.

Втручання в роботу облікових приладів, зокрема зірвання пломби.

Втручання у роботу лічильника чи його самостійний демонтаж карається штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних доходів, тобто 850 – 3 400 грн. Перешкоджання перевірці обкладається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних доходів, тобто штраф від 850 — 2550 грн.

"Самовільне пошкодження пломби можна обійтися порушнику і в 100 000 грн, оскільки крім штрафів потрібно буде сплатити ще й нелегальне використання газу", — пишуть журналісти.

