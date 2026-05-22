200 грам золота та унікальна історія: Усик одягнув "щасливий" годинник для битви поглядів з Верхувеном

Олександр прийшов на медіазахід із дорогим аксесуаром

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) з'явився на публіці у годиннику Rolex Daytona 116508. "Кіт" засвітив дорогий аксесуар у Гізі (Єгипет) під час битви поглядів із нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном (1-0, 0 КО)

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

Олександр засвітив на другій пресконференції дорогий годинник

Боксери провели дуель поглядів

На це звернув увагу блогер cats_and_watches у Threads. Вартість цієї моделі Rolex становить близько 80 тисяч євро (близько 4,1 млн грн).

Блогер назвав Rolex Daytona 116508 "щасливими" для Усика, адже "Кіт" з’являвся з ними перед боєм із Даніелем Дюбуа. Примітно, що спочатку ця модель годинника не припала до душі покупцям через яскраво-зелений циферблат і 200 грамів золота, що багато хто вважає перебором. Однак після того, як Rolex Daytona 116508 публічно розхвалив відомий музикант та ентузіаст Джон Маєр, ціна на неї злетіла, а сама модель отримала його ім’я.

Олександр Усик одягнув годинник Rolex Daytona 116508 перед боєм з Ріко Верхувеном/Фото: threads.com/@cats_and_watches

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.