Забудьте про класичні плінтуси: новий спосіб зробити простір більшим

У цього дизайнерського рішення є чимало переваг

У дизайні інтер’єрів поступово змінюється підхід до дрібних, але помітних деталей. Однією з таких змін стає відмова від класичних білих плінтусів, які довгий час були стандартом у більшості квартир і будинків.

Архітектори та дизайнери все частіше звертаються до мінімалістичних рішень, що допомагають візуально "розвантажити" простір. Про альтернативи написали у "iefimerida".

Замість виступаючих плінтусів використовують приховані або інтегровані системи, а також так званий "тіньовий шов" — тонкий зазор біля підлоги, який створює ефект легкості стін і робить кімнату візуально більшою.

"Тіновий шов" замість плінтусів. Фото: potolki-kapriz

"Плюси" цього підходу

Такі рішення не лише змінюють зовнішній вигляд приміщення, а й додають практичності: менше виступів означає менше місць для накопичення пилу, а прибирання стає простішим. Крім того, інтер’єр виглядає більш цілісним і сучасним.

У нових проєктах і під час ремонтів цей підхід набирає популярності, хоча вимагає більш ретельної підготовки ще на етапі будівництва. Втім, результат, за словами фахівців, компенсує витрачені зусилля — простір виглядає дорожче, охайніше та візуально просторіше.

