Що додати у сковороду під час смаження курячого філе, щоб воно не було сухим

Лайфхак, який використовують кухарі

Куряча грудка — один із найпопулярніших продуктів у раціоні, але під час смаження вона часто виходить сухою. Щоб цього уникнути, шеф-кухарі радять використовувати простий інгредієнт.

За словами кулінарних експертів, передає "okdiario", невелика кількість яблучного оцту допомагає зробити м’ясо м’якшим і соковитішим. Його додають на розігріту сковороду після олії або використовують як частину маринаду перед приготуванням.

Секрет у тому, що оцет впливає на структуру м’яса: він розм’якшує волокна, завдяки чому курка не втрачає вологу під час смаження і залишається ніжною всередині. Також він допомагає отримати більш рівномірне підрум’янення.

Є й інший варіант використання — коротке маринування курячого філе з оцтом і спеціями. Це дозволяє покращити смак і зробити страву більш соковитою без складних інгредієнтів.

Фахівці наголошують: оцет варто використовувати помірно, щоб він не перебивав смак самої курки, а лише підкреслював його.

Як зробити курячу грудку соковитою. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

