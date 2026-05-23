Ціни на ранню черешню обурили українців. Скільки просять за одну ягоду (відео)

Висока вартість на імпортну, вітчизняної треба трохи почекати

В Україні почала з'являтися перша черешня, традиційно, ціни на початку сезону космічні. Українець купив одну черешню, заплативши за неї 13.20 грн.

Він не вказав ціну за кілограм, проте можна припустити, що вона понад 1000 гривень. "Телеграф" має фото з цінником черешні в Одесі — 180 грн за 100 грамів, тобто кілограм коштує 1 800 гривень. Однак ціна швидко знижується, зараз вона "впала" до 1 300 гривень.

Вартість черешні в Одесі. Фото: "Телеграф"

Варто зазначити, що першою на початку сезону починають продавати імпортну черешню. Ціна ягоди з Греції, розповідає "Суспільне", становить близько 1000 грн за кілограм.

Втім, на Закарпатті вже почали дозрівати ранні сорти черешні. Як пише agronews.ua, українська ягода вже з’явилася на гуртовому ринку "Столичний" у Києві. Закарпатську черешню там продають приблизно по 180 гривень за кілограм.

Коли ціни на черешню впадуть

Тому тим, хто не хоче купувати черешню за цінами понад 1000 гривень, варто просто трохи зачекати. Масово рання черешня починає достигати в Україні наприкінці травня — початку червня. Тоді ціни стають значно доступнішими. Потім з'являються середні та пізні сорти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські аграрії можуть втратити врожай полуниці, який вирощується у відкритому ґрунті без спеціального захисту. Через аномальні квітневі заморозки, коли температура у повітрі опускалася до -7°C, під серйозним ударом опинилися також лохина та малина.