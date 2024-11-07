Путін тоді ще не народився: як у дитинстві виглядав Дональд Трамп і скільки йому зараз років (фото)

Хіба побачиш у цій милій дитині сьогоднішнього одіозного республіканця?

Новообраний президент США Дональд Трамп теж був дитиною, але особливою. Адже не всім людям на планеті вдається народитися в сім’ї генія будівельного бізнесу та мільйонера.

Всі сміялися зі старого Джо Байдена, але він лише ненабагато старший за свого республіканського суперника. Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року. Він всього на 4 роки молодший за Байдена, і зараз йому 78 років.

Дональд Трамп старший за Путіна

У жовтні російському диктатору "стукнуло" 72. І якщо Путін при владі вже понад 25 років, то вчора Дональд Трамп став другим президентом США після Гровера Клівленда, який зміг виграти два виборні терміни з перервою між ними, і першим, кому це вдалося, будучи кандидатом від Республіканської партії.

Як Дональд Трамп виглядав у дитинстві

Республіканець тут ще зовсім маленький. Фото: Gem Space Media

Цікавий факт: дідусь і бабуся Дональда Трампа по батьківській лінії були німецькими емігрантами: Фредерік Трамп (уроджений Фрідріх Друмпф (Drumpf), 1869-1918) приїхав до США 1885 року і став громадянином країни 1892 року. Його дружина, Елізабет Кріст (1880-1966), родом із Німеччини. Вони одружилися в Кальштадті, Рейнланд-Пфальц, 1902 року.

Дональд Трамп у віці 4 років. Фото: Gem Space Media

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