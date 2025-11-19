Від прийомів знаті не залишилось і сліду: як змінювався цей розкішний палац у Львові (фото)

На заході України стоїть маловідомий палац, зведений більше півтора століття тому, який і досі зберігає свою первісну архітектуру

Біля центра Львова стоїть Палац Семенських-Левицьких — велична аристократична резиденція XIX століття, яка вражає розкішшю. Спочатку там жили графи та їх сім'ї, але пізніше будівля стала школою-інтернатом.

Будівля була зведена у 1849 році представниками роду Семенських-Левицьких і залишалася у їхній власності до завершення Другої світової війни. Детальніше про історію пам'ятки вирішив розповісти "Телеграф".

Палац Семенських-Левицьких у центрі Львова

Палац кілька разів зазнавав перебудов — у 1877 та 1891–1894 роках, що надало йому сучасного вигляду та розкішного оздоблення в стилі французького бароко.

Проєкт замовив граф Костянтин Семенський у відомого архітектора Фредерика Баумана. До середини XIX століття будівництво завершили, і Львів отримав ще одну величну аристократичну резиденцію. Син графа, Станіслав Семенський, радник цісарського двору у Відні та кавалер Мальтійського ордену, ініціював перебудову палацу у французькому бароко. Наприкінці XIX століття реконструкцією займалися архітектори Іван Левинський та Ян Кудельський, що остаточно сформувало сучасний вигляд будівлі.

Палац, зведений за проєктом Фредерика Баумана

До кінця Другої світової війни палац перебував у власності роду Семенських-Левицьких. Нині їхні нащадки мешкають у Канаді і не хочуть займатись будівлею.

Розкішний вхід до історичного палацу

У 1930-х роках у палаці розмістили філію української Академічної гімназії. Після війни тут діяла середня школа № 36, а пізніше — спеціалізована школа-інтернат № 102 для дітей із розумовими вадами, яка функціонує в будівлі й сьогодні.

