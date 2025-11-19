Від прийомів знаті не залишилось і сліду: як змінювався цей розкішний палац у Львові (фото)
На заході України стоїть маловідомий палац, зведений більше півтора століття тому, який і досі зберігає свою первісну архітектуру
Біля центра Львова стоїть Палац Семенських-Левицьких — велична аристократична резиденція XIX століття, яка вражає розкішшю. Спочатку там жили графи та їх сім'ї, але пізніше будівля стала школою-інтернатом.
Будівля була зведена у 1849 році представниками роду Семенських-Левицьких і залишалася у їхній власності до завершення Другої світової війни. Детальніше про історію пам'ятки вирішив розповісти "Телеграф".
Палац кілька разів зазнавав перебудов — у 1877 та 1891–1894 роках, що надало йому сучасного вигляду та розкішного оздоблення в стилі французького бароко.
Проєкт замовив граф Костянтин Семенський у відомого архітектора Фредерика Баумана. До середини XIX століття будівництво завершили, і Львів отримав ще одну величну аристократичну резиденцію. Син графа, Станіслав Семенський, радник цісарського двору у Відні та кавалер Мальтійського ордену, ініціював перебудову палацу у французькому бароко. Наприкінці XIX століття реконструкцією займалися архітектори Іван Левинський та Ян Кудельський, що остаточно сформувало сучасний вигляд будівлі.
До кінця Другої світової війни палац перебував у власності роду Семенських-Левицьких. Нині їхні нащадки мешкають у Канаді і не хочуть займатись будівлею.
У 1930-х роках у палаці розмістили філію української Академічної гімназії. Після війни тут діяла середня школа № 36, а пізніше — спеціалізована школа-інтернат № 102 для дітей із розумовими вадами, яка функціонує в будівлі й сьогодні.
