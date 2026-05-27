"Не раніше ніж...": в "АТБ" відверто відповіли, коли магазини працюватимуть цілодобово

У техпідтримці прокоментували, чому поки не повертають нічний режим роботи

Відновлення цілодобового режиму роботи магазинів "АТБ" можливе лише за певних умов. Точних строків наразі не називають.

Журналістам "Телеграфа" вдалося отримати ексклюзивну відповідь від представників. Там відповіли, що повернення цілодобового режиму роботи, зокрема в Києві та Дніпрі, а також в інших містах України, нині не розглядається у найближчій перспективі. У компанії зазначили, що це, ймовірно, буде не раніше, аніж завершиться війна.

Відповідь техпідтримки мережі "АТБ"

Пояснення від представників мережі "АТБ"

Однак, магазини можуть повернуться до цілодобового режиму роботи у разі скасування комендантської години. Для порівняння, в Ужгороді, де комендантська година не діє, частина магазинів "АТБ" вже працює у форматі 24/7.

Як працюють "АТБ" на Закарпатті

Що насправді означає абревіатура "АТБ"

Навколо назви мережі супермаркетів "АТБ" періодично виникають обговорення та різні версії її розшифрування. Насправді "АТБ" — це скорочення від "АгроТехБізнес", компанії, заснованої у Дніпрі в 1993 році на базі кількох колишніх радянських гастрономів, як передає "Телеграф".

Нагадаємо, що під брендом "АТБ" магазини почали працювати з 1998 року, а сьогодні це один із найбільших ритейлерів України з близько 1200 торговими точками.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому біля кас в "АТБ" завжди тісно.