Чому біля кас в "АТБ" постійно тісно: відповідь може здивувати

Вузькі касові зони в супермаркетах мають одразу кілька практичних пояснень

Супермаркети "АТБ" мають кілька особливостей, одна з яких — вузький прохід між касами. Обґрунтування такої побудови може бути різним — від маркетингу до вимог безпеки.

П'ять причин, чому проходи біля кас такі вузькі назвав Gemini. Перша з них — для уникнення крадіжок.

Через вузький прохід у касовій зоні складніше пробігти з пакетом чи кошиком повз охорону. Планування кас із вузьким проходом змушує покупців розтягнутися та підходити по одному

Друга — безпека самих покупців. Адже якщо проходи будуть широкі, інші покупці можуть намагатися пройти повз чи прокотити візок. Це може бути травматично, викликати затори чи удари по стелажах навколо.

Третя причина вузьких проходів — додаткове спонукання до імпульсивних покупок. Ви стоїте тривалий час поруч зі стелажами з батончиками, кавою в пакетах, жувальними гумками і шанс на ще одну покупку зростає.

Четверта причина — у самому форматі "АТБ" як дискаунтера. Мета магазину — продати якомога більше товару, тож і простір для цього потрібно використовувати максимально ефективно. Додаткова площа біля каси — втрачений заробіток.

Однак є й історична, п'ята причина — особливість приміщень. Супермаркети "АТБ", які відкрились давно, здебільшого це "сині" магазини, відкривались в відремонтованих гастрономах чи приміщеннях на перших поверхах будівель, як не були призначені під такий формат продажу товару, тож в них просто важко зробити просторі проходи біля кас. Водночас в більш нових "АТБ", здебільшого "чорних" касова зона може бути зручніша та ширша.

