"Роблять це щодня": співробітниця "АТБ" розповіла, як покупці псують продукти
Продавці називають це неповагою
Українські супермаркети, зокрема "АТБ", стикаються з псуванням товару покупцями. Інциденти з недбалим, а часом і хуліганським ставленням до продуктів, за словами продавців, відбуваються регулярно.
Про це написала одна з користувачок соцмережі Threads. Дівчина, роблячи покупки в "АТБ", помітила дивну картину:
- хтось із покупців, передумавши купувати морозиво, виклав його на полицю зі звичайними продуктами, залишивши його танути;
- на іншій полиці "красувалася" відкрита та відпита банка газованки.
"Люди, для чого ви так робите? Якщо вже передумали купувати морозиво то можна ж віддати його на касі, щоб працівники встигли повернути товар у холодильник. А про колу я взагалі мовчу", — обурилася авторка посту.
Пост автора прокоментувала користувачка, яка представилася продавчинею одного з супермаркетів "АТБ". За її словами, з такими інцидентами вона стикається щодня і по декілька разів.
"Такі ситуації бачу по кілька разів на день. Зневага до роботи продавця", — пише вона.
