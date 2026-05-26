"Роблять це щодня": співробітниця "АТБ" розповіла, як покупці псують продукти

Продавці називають це неповагою

Українські супермаркети, зокрема "АТБ", стикаються з псуванням товару покупцями. Інциденти з недбалим, а часом і хуліганським ставленням до продуктів, за словами продавців, відбуваються регулярно.

Про це написала одна з користувачок соцмережі Threads. Дівчина, роблячи покупки в "АТБ", помітила дивну картину:

хтось із покупців, передумавши купувати морозиво, виклав його на полицю зі звичайними продуктами, залишивши його танути;

на іншій полиці "красувалася" відкрита та відпита банка газованки.

Псування товару в АТБ. Фото — dobrovashka11_04

"Люди, для чого ви так робите? Якщо вже передумали купувати морозиво то можна ж віддати його на касі, щоб працівники встигли повернути товар у холодильник. А про колу я взагалі мовчу", — обурилася авторка посту.

Пост автора прокоментувала користувачка, яка представилася продавчинею одного з супермаркетів "АТБ". За її словами, з такими інцидентами вона стикається щодня і по декілька разів.

"Такі ситуації бачу по кілька разів на день. Зневага до роботи продавця", — пише вона.

