Лише один металевий прилад, а інтернет "літатиме" швидше: іспанці поділилися лайфхаком для роботи Wi-Fi роутера
У цьому немає нічого важкого
У мережі став популярним дуже простий, але водночас дивний домашній лайфхак, який обіцяє суттєво покращити сигнал бездротового інтернету та назавжди позбутися "мертвих зон" у помешканні. Йдеться про звичайний металевий ключ, який радять залишати прямо на корпусі Wi-Fi маршрутизатора.
Про це розповість "Телеграф", посилаючись на іспанське видання OkDiario.
У чому суть трюку
Ідея полягає в тому, що звичайний металевий предмет (наприклад, старий ключ або навіть монета), розміщений на роутері, може вплинути на якість сигналу. За словами прихильників цього методу, метал працює як своєрідний "міні-рефлектор" (відбивач). Він здатний дещо змінити напрямок поширення радіохвиль, зменшуючи перешкоди в одному напрямку та концентрацію чи стабілізацію сигналу в іншому. Це нібито допомагає спрямувати сигнал у потрібну частину будинку та уникнути "мертвих зон".
Як реально покращити роботу Wi-Fi
Видання зазначає, що замість сумнівних експериментів із ключами, експерти рекомендують дотримуватися перевірених правил налаштування мережі:
- Вибір правильного діапазону: Сучасні роутери працюють на двох частотах — 2.4 ГГц (більший радіус, але менша швидкість) та 5 ГГц (вища швидкість, але менший радіус дії). Перебуваючи близько до пристрою, завжди обирайте 5 ГГц.
- Відкрите місце: Роутер має стояти на відкритому просторі, бажано на певній висоті від підлоги, подалі від мікрохвильовок, телевізорів та товстих стін.
- Аналіз каналів: Використовуйте спеціальні мобільні додатки для перевірки завантаженості каналів у вашому будинку та перейдіть на менш завантажений.
- Безпека: Завжди змінюйте заводський пароль на складний, щоб сторонні особи не користувалися вашим інтернет-трафіком.
Трюк із ключем залишається цікавим та безкоштовним експериментом, проте найкращий спосіб забезпечити стабільний інтернет — це правильне розташування маршрутизатора та його грамотне технічне налаштування.
