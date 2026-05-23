Чи можуть кондиціонери влаштувати блекаут влітку. Скільки енергії "жеруть" основні побутові прилади

Масове використання кондиціонерів влітку може ставати причиною різкого зростання споживання у денні години. У великих містах, де багато жителів та висока бізнес-активність, кожен додатковий градус температури може означати сотні мегават додаткового навантаження.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв:

Він наголосив, що йдеться не про плавне зростання, а про пікові стрибки. Саме вони найважче покриваються енергосистемою, особливо в умовах дефіциту маневрових потужностей.

"Втім, було б спрощенням зводити проблему лише до цього. Справжній виклик — це сукупність чинників: обмежена генерація, ремонти енергоблоків, нестача резерву, а також ризики нових атак. Кондиціонери лише "підсвічують" слабкі місця системи, але не є їх першопричиною", — пояснив експерт.

Скільки енергії споживає кондиціонер та скільки коштує місяць його роботи

У середньому кондиціонер в кімнаті 18-20 квадратних метрів споживає від 2,2 до 3,36 кВт/год. Якщо він працюватиме приблизно 6 годин (з 12:00 до 18:00) щодня, то в день це обійдеться у 64,65 грн. За місяць (30 днів) "набіжить" 1 939 гривень, буде використано близько 360 кВт електроенергії.

Скільки енергії споживають основні побутові прилади.

Скільки енергії споживають основні побутові прилади

Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт-год (ноутбук – менше)

Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності)

Телевізор (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі)

Пральна машинка (двічі на тиждень по годині) – від 17 до 25 кВт-год на місяць

Електричний чайник (годину на тиждень) – від 10 до 22 кВт-год

Мікрохвильова піч (година на тиждень) – від 5 до 11 кВт-год.

Фен (година на тиждень) – від 2,5 до 5,5 кВт-год

Праска (година на тиждень) – 6 кВт-год

