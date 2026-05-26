Не "Американська банда": що насправді означає абревіатура "АТБ"

Пояснення вас може здивувати

Навколо назви популярної мережі супермаркетів "АТБ" розгорілася справжня дискусія. Навіть російські пропагандисти змогли приплести сюди Сполучені Штати Америки.

Про це йдеться у спецпроєкті gazeta.ua. "Телеграф" розповість, як же все-таки правильно розшифрувати назву супермаркету.

У мережі питання про походження трьох літер на синьому (а тепер уже здебільшого чорному) логотипі є одним із найпопулярніших запитів українців. Цей інтерес не залишився поза увагою ворожих технологів, які спробували перетворити звичайну абревіатуру на елемент теорії змови.

Магазин "АТБ"

Що вигадали пропагандисти

Російська пропаганда згенерувала кілька абсурдних версій, намагаючись знайти в українському ритейлері "іноземний слід". Зокрема, росіяни розшифрували назву компанії як "Американська Торгова Банда".

Крім того, у зазомбованому просторі поширювали версію, нібито в назві зашифровані перші літери прізвищ американських лідерів: "Абама, Трамп, Байден" (орфографію авторів фейку збережено). Навіщо американським президентам створювати дисконт-супермаркети в Україні — пропагандисти не пояснюють.

Як розшифровується насправді

Реальність виявилася суто практичною та пов'язаною з історією українського бізнесу. Абревіатура АТБ — це скорочення від назви компанії "АгроTeхБізнес".

Підприємство було засноване у Дніпрі ще в 1993 році на базі кількох радянських гастрономів, а під єдиним брендом "АТБ" магазини почали працювати з 1998 року. Засновниками мережі є відомі українські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун. На сьогодні компанія є найбільшим ритейлером країни й нараховує близько 1200 торгових точок.

Раніше "Телеграф" писав, чому касири в "АТБ" завжди знають сорт фруктів та овочів з першого погляду.