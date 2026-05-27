Гордон та Джим Керрі: у мережі знайшли "тренерів" Верхувена у бою з Усиком (відео)

В Інтернеті зі сміхом сприйняли стиль Верхувена, відзначивши його ефективність

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-1, 0 КО) здивував світ боксу у бою проти українця Олександра Усика (25-0, 16 КО). У мережі почали шукати, звідки "Король кікбоксингу" черпав натхнення.

Що потрібно знати

Усик достроково переміг Верхувена у бою за правилами боксу

У стилі Ріко помітили "нотки Гордона"

Сам нідерландець показав, звідки взяв стиль на бій з Усиком

У threads вважають, що Ріко бився у стилі відомого українського журналіста Дмитра Гордона. Користувачі зазначили, що кострубатий бокс у виконанні Верхувена створив Усику безліч проблем.

Примітно, що сам Верхувен посміявся зі своєї незвичайної стійки. Він опублікував у Instagram відео з фільму "Я, знову я та Ірен", де персонаж Джимма Керрі б’ється у дуже схожому стилі.

Знаходимо натхнення у несподіваних місцях. Ріко Верховен

Нагадаємо, Усик у бою з Верхувеном успішно захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Додамо, що на шоу Усик — Верхувен також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.