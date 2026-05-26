Ера звичайних кондиціонерів минає, і ось що прийшло їм на зміну

Допоможуть рослини і декор

З наближенням літньої спеки кондиціонер стає головним рятівником у кожному домі. Проте його класичний зовнішній вигляд — великі пластикові блоки на стінах чи балконах — часто псує інтер'єр та екстер'єр оселі.

"Телеграф", посилаючись на дані okdiario розповість, як його приховати. У 2026 році дизайнери інтер'єрів та експерти з декору оголосили новий тренд: кондиціонер має бути ефективним, але абсолютно непомітним.

У матеріалі зазначається, що ховати кліматичну техніку за допомогою стильних декоративних рішень стало справжнім хітом цього сезону. Окрім естетичного аспекту, це питання стає дедалі актуальнішим через суворі правила архітектурного контролю у багатьох містах (наприклад, в Іспанії за неправильно встановлений кондиціонер на фасаді можна отримати штраф до 3 000 євро).

Кондиціонер на фасаді

Експерти виділяють кілька найкращих та простих ідей, як замаскувати кондиціонер у 2026 році, не зашкодивши його роботі:

Дерев'яні решітки та жалюзійні короби. Це один із найпопулярніших способів. Навколо зовнішнього або внутрішнього блока створюється елегантна дерев'яна конструкція. Головне — залишити достатньо простору між ламелями для вільної циркуляції та припливу повітря. Це додає інтер'єру або терасі природного й затишного вигляду.

Декоративні захисні чохли. Сучасний ринок пропонує спеціальні функціональні чохли, які, наприклад, імітують зелене листя плюща чи інші рослинні мотиви. Вони розроблені так, щоб пропускати повітря, захищати пристрій від негоди та водночас повністю зливатися з оточенням.

"Жива" ширма з рослин. Розміщення горщиків із високими рослинами, в'юнких квітів або чагарників навколо блока кондиціонера створює природний еко-екран. Важливо лише регулярно підрізати гілки, щоб листя не забивало вентиляційні решітки техніки.

Функціональні дерев'яні полиці та тумби. Кондиціонер можна перетворити на корисний елемент меблів. Верхню панель маскувального короба роблять суцільною, що дозволяє використовувати її як журнальний столик, підставку для декору або додаткову полицю на балконі.

Повнорозмірні стінові панелі (палісади). Для максимальної інтеграції дизайнери пропонують зашивати деревом або композитом усю стіну, де розташований кондиціонер, роблячи для самого пристрою потаємні дверцята. Це забезпечує легкий доступ для технічного обслуговування та створює монолітний сучасний дизайн.

Як сховати кондиціонер. Фото ШІ.

Головне правило 2026 року при втіленні цих ідей — точний розрахунок. Будь-яка декоративна конструкція повинна мати правильні отвори для входу й виходу повітря, інакше пристрій перегріватиметься, що призведе до його поломки або зниження ефективності.

