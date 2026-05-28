Відлякувати птахів від мільйонерів: на Карибах знайшли роботу мрії, за яку ще й непогано платять (відео)

У люксових готелях по всьому світу поширюється новий тренд — водяна війна із чайками. Спеціалізований персонал захищає клієнтів незвичним способом і привертає увагу роззяв.

У мережі поширюється вірусне відео, де чоловік із великим водяним пістолетом патрулює ресторан біля басейну на Карибах і "відкриває вогонь" по настирливих птахах, які норовлять украсти їжу у відвідувачів. Ролик здивував багатьох, але, як виявилося, ця робота є офіційною і вже широко поширена в елітних готелях.

Вперше на тренд звернули увагу ще 2022 року. Тоді, згідно з повідомленнями ЗМІ, готелі Gritti Palace та Hotel Monaco & Grand Canal у Венеції почали озброювати своїх гостей водяними пістолетами помаранчевого кольору, оскільки, за деякими даними, чайки не люблять його.

Стурбованість агресивними пернатими злодюжками дійшла навіть до Асоціації готелів Венеції, і вона навіть організувала семінар, щоб обговорити ідеї, як відлякувати птахів. Обговорення включало застосування спеціальної акустичної системи та неприємних запахів.

Готелі на Карибах, судячи з відео, вирішили не озброювати пістолетами постояльців і взяли справу у свої руки. До слова, жодної окремої посади відлякувача птахів із водяним пістолетом, найімовірніше, немає, і такі обов'язки лягли на плечі доглядачів басейну. За таку роботу лінійний персонал на Карибах зазвичай заробляє в середньому від 12 до 18 доларів на годину без урахування чайових. Тому воювати із чайками водою виявляється ще й вигідним заняттям.

