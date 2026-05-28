Кому потрібно вибрати підлоговий вентилятор і відмовитися від стельового: "плюси" і "мінуси" кожного

Марина Бондаренко
Яка модель підійде саме вам
Яка модель підійде саме вам.

Кожен має обирати техніку залежно від власних потреб і умов у приміщенні

У теплу пору року питання охолодження житла стає особливо актуальним. Серед найпопулярніших рішень — стельові та підлогові вентилятори, але вони відрізняються за принципом роботи, потужністю та зручністю використання.

Вибір залежить від розміру кімнати, її призначення та потреб у щоденному комфорті. Кому краще купити підлоговий вентилятор, пояснили в "cosumcclaro".

Стельові вентилятори

Стельові моделі кріпляться стаціонарно під стелею та розганяють повітря по всій кімнаті зверху вниз. Вони підходять для великих приміщень, де потрібна рівномірна циркуляція повітря.

Основні переваги:

  • рівномірний розподіл повітря у великому просторі;
  • не займають місце на підлозі;
  • зазвичай працюють тихо;
  • часто мають вбудоване освітлення;
  • можуть працювати у реверсному режимі взимку;
  • доступні в різних дизайнах для інтер’єру.
Який вентилятор обрати для оселі
Підлогові вентилятори

Підлогові вентилятори — це переносні пристрої, які можна легко переміщати між кімнатами. Вони дають спрямований потік повітря та швидко охолоджують конкретну зону.

Основні переваги:

  • можна переносити в будь-яке місце;
  • регулювання висоти та кута нахилу;
  • доступна ціна;
  • простота використання;
  • захисні решітки для безпеки.
Який вентилятор обрати

Вибір залежить від приміщення та щоденних потреб. Стельові вентилятори краще підходять для віталень і великих кімнат, де важлива тиха та рівномірна робота. Підлогові моделі зручні для невеликих приміщень, кухні або ситуацій, коли потрібне швидке локальне охолодження.

У спальнях частіше обирають стельові вентилятори через тишу, а на кухні чи в робочих зонах зручніші підлогові моделі через мобільність.

