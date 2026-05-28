В Києві здають автобудинок для тих, кого все дістало. Скільки коштує екзотичне житло (фото)

Всередині є велике ліжко та кухня

У Києві здають в оренду автобудинок. За місяць користуванням комфортабельним фургоном, який "можна поставити у центрі Києва або біля парку і жити безтурботне життя", просять 4 тисячі гривень.

Оголошення опублікували у мережі. До нього додано фото зсередини "житла" — є досить велике спальне місце, компактна кухня з електроплитою та навіть духовкою. Шафки, стіл з кріслом. Автор оголошення запевняє, що власник фургона офіційно підпише договір.

За автодім просять 4 тисячі на місяць

Так він виглядає зовні

Всередині тіснувато, але симпатично

Як українці реагують на пропозицію оренди фургона

Багато хто досить скептично поставився до твердження, що фургон можна бути поставити у центрі Києва. Насправді, звичайно, ніхто не дозволить надовго ставити його там, де заманеться. Водночас багатьом ідея пожити подалі від людей у такому автобудинку здається привабливою, проте не вистачає зручностей. Ось деякі з коментарів:

Ну хотів би я побачити як поставиш її де завгодно

З приводу поставити де завгодно — фігня. А так — для людини, яку все "задовбало" та інше — чому б і ні

Зате компактно

Шкода душа нема і пралки

Можна причепити до бусика і поїхати куди завгодно, будиночок на колесах

