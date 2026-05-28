В Києві здають автобудинок для тих, кого все дістало. Скільки коштує екзотичне житло (фото)

Олена Руденко
Теоретично таке житло можна розмістити де захочеться. Фото Колаж "Телеграф"

Всередині є велике ліжко та кухня

У Києві здають в оренду автобудинок. За місяць користуванням комфортабельним фургоном, який "можна поставити у центрі Києва або біля парку і жити безтурботне життя", просять 4 тисячі гривень.

Оголошення опублікували у мережі. До нього додано фото зсередини "житла" — є досить велике спальне місце, компактна кухня з електроплитою та навіть духовкою. Шафки, стіл з кріслом. Автор оголошення запевняє, що власник фургона офіційно підпише договір.

Оренда фургона
За автодім просять 4 тисячі на місяць
Оренда автофургона у Києві
Так він виглядає зовні
Оренда автофургона, Київ
Всередині тіснувато, але симпатично

Як українці реагують на пропозицію оренди фургона

Багато хто досить скептично поставився до твердження, що фургон можна бути поставити у центрі Києва. Насправді, звичайно, ніхто не дозволить надовго ставити його там, де заманеться. Водночас багатьом ідея пожити подалі від людей у такому автобудинку здається привабливою, проте не вистачає зручностей. Ось деякі з коментарів:

  • Ну хотів би я побачити як поставиш її де завгодно
  • З приводу поставити де завгодно — фігня. А так — для людини, яку все "задовбало" та інше — чому б і ні
  • Зате компактно
  • Шкода душа нема і пралки
  • Можна причепити до бусика і поїхати куди завгодно, будиночок на колесах

#Київ #Житло #Оренда #Фургон