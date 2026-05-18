Він просто прибирав вдома, але його гаманець може схуднути на 6 тисяч: за що випишуть штраф

Про такий спосіб прибирання на ділянці вже давно час забути

В Україні спалювання сухої трави є порушенням закону та може мати серйозні наслідки як для природи, так і для людей. Перед тим як розпалювати вогонь, варто чітко розуміти, що навіть невелике займання може обернутися великою пожежею.

Крім того, за це передбачені штрафи, нагадують у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Який розмір адміністративного стягнення

Розмір штрафів залежить від порушення. Для звичайних громадян він становить від 3 060 до 6 120 гривень. Якщо йдеться про території природно-заповідного фонду — сума зростає до 12 240 гривень. Для посадових осіб передбачено покарання до 30 600 гривень.

Фахівці наголошують, що спалювання трави шкодить не лише природі, а й здоров’ю людей. Під час горіння у повітря потрапляють шкідливі речовини, зокрема канцерогени, оксиди азоту та бензопірени.

Також вогонь руйнує верхній шар ґрунту, знищує корисні мікроорганізми та погіршує його стан. Унаслідок цього страждає вся екосистема — гинуть дрібні тварини та птахи, які не встигають врятуватися від вогню.

Спалювання трави на своїй ділянці

