Віники та класичні пилососи уходять в минуле. Чим європейці прибирають житло

Навіть роботи-пилососи втрачають популярність

Чимало людей вже давно відмовилось від прибирання будинків традиційними віниками. В Європі та інших західних країнах знайшли альтернативу навіть класичним пилососам.

Зазвичай віники використовують через те, що вони легкі, мобільні та ними можна швидко щось прибрати. А от класичний пилосос потребує часу на з'єднання усіх частин, підключення до мережі. До речі, не всі моделі легкі та мобільні. Тому зазвичай люди пилососять кілька разів на тиждень, а в інший час використовують віники.

Однак європейці давно перестали так робити, адже надали перевагу бездротовим легким пилососам. Зазвичай вони важать до 3 кг та нагадують довгу ручку від класичного пилососа. Основною перевагою цього девайсу є легкість та якісне прибирання. Адже чимало людей вважають, що альтернативою віника може стати робот-пилосос, але на практиці він вимагає чимало умов для якісної роботи. До прикладу, треба піднімати усі стільці та зайві речі з підлоги.

Бездротовий пилосос

Плюси ручного бездротового пилососа

Мобільність . Відсутність шнурів та під'єднання до мережі дозволяє використовувати пилосос для прибирання будь-якого кутка кімнати. Легкий корпус не навантажує руки та не перетворює прибирання на важку роботу.

Автономність. Завдяки наявності акумулятора такий пилосос дає змогу прибирати навіть під час відключень. А з маленькими дітьми він може стати незамінною річчю, коли швидко треба щось запилососити.

Вологе прибирання. Є чимало моделей, які мають функцію вологого прибирання, що дозволяє не тільки пилососити, а й мити підлогу. До слова, деякі моделі мають функцію прибирання парою.

Засмоктує не тільки пил. Нові моделі бездротових пилососів дозволять прибирати з поверхонь навіть рідини — від розлитого молока до борщу.

Чистка текстилю. Завдяки легкості та спеціальним насадкам можна легко чистити меблі та вузькі місця обшивки.

Переваги бездротового пилососа

Єдиним питанням залишається ціна, але вона залежить від бренду, додаткових функцій тощо. Окрім того, фахівці радять спочатку обирати базову модель, аби ознайомитись з таким типом девайсу, і, якщо він підійде, через рік-два змінити на більш функціональну модель. Наразі на ринку є моделі і за 10 тисяч грн, і за 30 тисяч грн.

Ручні бездротові пилососи

