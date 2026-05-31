Робив ремонт у квартирі і отримав за це штраф: у чому була його помилка

Які дії заборонені у квартирі в окремі години

Здавалося б, звичайний ремонт у власній квартирі — це справа, яка не потребує дозволів чи обмежень. Але в реальності одна типова помилка може обернутися неприємною зустріччю зі штрафом, про який багато хто дізнається вже постфактум.

Адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч у коментарі "РБК-Україна" пояснила, що до шуму належать будь-які звуки, які заважають відпочинку, сну або нормальному сприйняттю інформації. Допустимі рівні шуму в житлових приміщеннях становлять у середньому 30-45 децибелів залежно від часу доби.

Законодавство також встановлює часові обмеження. У нічний час — з 22:00 до 08:00 — заборонені гучні розмови, музика та інші джерела шуму. Ремонтні роботи дозволено проводити лише з 08:00 до 21:00 в будні дні, а у вихідні та святкові дні вони заборонені.

Що потрібно знати перед тим, як почати ремонт

Штрафи за порушення режиму тиші

За порушення правил тиші передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф становить від 85 до 255 гривень, для посадових осіб — до 510 гривень. У разі повторного порушення суми зростають до 510 та 2550 гривень відповідно, а також можливе додаткове покарання.

Крім штрафів, закон передбачає конфіскацію обладнання, яке стало джерелом надмірного шуму.

