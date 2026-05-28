Рус

Він просто зупинився помити фари авто з пляшки і отримав штраф: за що покарали

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Обслуговування машини
Обслуговування машини. Фото Колаж "Телеграфу"

Заборона продиктована турботою про екологію та безпеку

Українці, які люблять доглядати своє авто, іноді миють свій транспорт прямо у дворі багатоповерхівки або під воротами приватного будинку. Проте за такі дії згідно із законом передбачено штраф.

Видання "Знай" розповідає про те, як можуть покарати миття машини в Україні. Економія на спеціалізованих сервісах загрожує відповідальністю, адже ще з 2010 року до статті 152 КУпАП внесли зміни і ввели штрафи, що стосуються автомобілістів.

Відтоді в ній зазначено, що ремонт (не стосується аварійної зупинки), обслуговування та миття транспортних засобів у не відведених для цього місцях є порушенням правил благоустрою.

Розмір штрафів

Наразі миття авто у дворі обійдеться порушнику в суму до 1 342 грн. Варто зазначити, що в законі немає мінімального порогу щодо об'єму води чи площі очищення машини — тобто будь-яке миття може вважатися порушенням.

Автомийка
Автомийка. Фото — Pixabay

Де можна мити машину

Тільки в спеціальних місцях, наприклад, на СТО або автомийці.

До чого тут благоустрій

Заборона продиктована турботою про екологію та безпеку. По-перше, токсична автохімія, мастила та важкі метали зливаються в ґрунт або зливостоки, які не вміють очищати такі відходи. По-друге, в зимовий час миття машин перетворює майданчики на крижану ковзанку, створюючи аварійні ситуації для водіїв та пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за яку "модернізацію" житла українцям загрожує величезний штраф.

Теги:
#Штраф #Авто #Автомийка