Він просто зупинився помити фари авто з пляшки і отримав штраф: за що покарали

Заборона продиктована турботою про екологію та безпеку

Українці, які люблять доглядати своє авто, іноді миють свій транспорт прямо у дворі багатоповерхівки або під воротами приватного будинку. Проте за такі дії згідно із законом передбачено штраф.

Видання "Знай" розповідає про те, як можуть покарати миття машини в Україні. Економія на спеціалізованих сервісах загрожує відповідальністю, адже ще з 2010 року до статті 152 КУпАП внесли зміни і ввели штрафи, що стосуються автомобілістів.

Відтоді в ній зазначено, що ремонт (не стосується аварійної зупинки), обслуговування та миття транспортних засобів у не відведених для цього місцях є порушенням правил благоустрою.

Розмір штрафів

Наразі миття авто у дворі обійдеться порушнику в суму до 1 342 грн. Варто зазначити, що в законі немає мінімального порогу щодо об'єму води чи площі очищення машини — тобто будь-яке миття може вважатися порушенням.

Автомийка. Фото — Pixabay

Де можна мити машину

Тільки в спеціальних місцях, наприклад, на СТО або автомийці.

До чого тут благоустрій

Заборона продиктована турботою про екологію та безпеку. По-перше, токсична автохімія, мастила та важкі метали зливаються в ґрунт або зливостоки, які не вміють очищати такі відходи. По-друге, в зимовий час миття машин перетворює майданчики на крижану ковзанку, створюючи аварійні ситуації для водіїв та пішоходів.

