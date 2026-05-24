Гірлянди на ділянці вже не вважають стильними: що створює атмосферу дорогого готелю

Про цей декор вже можна забути

З приходом теплої пори року люди все частіше оновлюють балкони, тераси та сади, але цього сезону в трендах помітно змінилися підходи до освітлення. Звичні гірлянди, які роками створювали святкову атмосферу на відкритих просторах, поступово виходять із моди.

На зміну їм приходять портативні бездротові світильники та декоративні ліхтарі з м’яким теплим світлом. Дизайнери пояснюють це популярністю стилю slow living — тренду на спокійний, мінімалістичний і більш затишний простір без зайвих деталей, як написали в "iefimerida"

Багато людей відмовляються від гірлянд не лише через зміну смаків, а й через практичні незручності. Кабелі, подовжувачі та лампочки, які швидко псуються після зими, дедалі частіше вважають непрактичними. Натомість акумуляторні LED-ліхтарі можна легко переносити, не прив’язуючись до розеток.

Сучасні ліхтарі замінюють класичні гірлянди

Особливо популярними стали моделі з ротангу, дерева або матового металу, які додають простору більш дорогого та сучасного вигляду. Їх використовують для освітлення столів, зон відпочинку або окремих куточків саду.

Фахівці зазначають, що новий тренд робить відкриті простори більш спокійними та візуально охайними. Замість яскравого святкового світла люди все частіше обирають м’яке освітлення, яке створює атмосферу затишку та нагадує інтер’єри сучасних готелів або кафе.

