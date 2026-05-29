Ніколи б не подумали: як порожні запальнички перетворюють на стильний декор

Їх не обов'язково одразу викидати

Старі запальнички можуть отримати друге життя та стати стильним елементом декору або незвичайним аксесуаром ручної роботи. У

Порожні корпуси від запальничок можна використовувати для створення брелоків, прикрас і навіть декоративних композицій. Як це зробити, написали в "los andes142".

Для такого хендмейду знадобляться:

порожні запальнички;

фарба;

міцний клей;

кільця для брелоків або гачки для сережок.

також можна використати дерев’яну основу, дзеркало чи щільний картон для створення мозаїк або фігурок.

Перед початком роботи запальнички потрібно повністю спорожнити та очистити. Майстри радять прибрати всі гострі або металеві деталі, щоб виріб був безпечним. Після цього корпуси можна пофарбувати в один стиль або залишити різнокольоровими для яскравішого дизайну.

Далі запальнички приклеюють до основи, створюючи декоративні панно чи оригінальні композиції. Деякі умільці також перетворюють їх на брелоки або кулони, додаючи спеціальні кріплення.

Що можна зробити зі порожніх запальничок. Фото: згенероване ШІ

Щоб виріб довше зберігав гарний вигляд, зверху рекомендують нанести прозорий лак. Такий спосіб не лише допомагає прикрасити інтер’єр, а й дає можливість креативно використати старі речі замість того, щоб їх викидати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще можна створити зі порожньої запальнички.