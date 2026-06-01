Старі дивани переїзжають на дачу або в гараж: нові трендові меблі більш зручні і комфортні

Це ідеальний варіант для переїздів

Звичні великі дивани, які роками стояли у вітальнях, поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходить новий формат меблів, який можна змінювати під себе і навіть легко забрати з собою при переїзді.

Такі меблі замінюють на модульні дивани, які вже стали популярними у багатьох країнах і швидко набирають попит у Європі. Про це написали в "dum zahrada".

Головна ідея такого меблювання — гнучкість. Модульний диван складається з окремих частин, які можна легко переставляти, комбінувати або розділяти. Це особливо зручно під час переїзду: замість одного великого предмета меблів ви маєте кілька легких елементів, які простіше транспортувати і адаптувати під новий простір.

Який вигляд має модульний розкладний диван.

Такі дивани підходять до різних інтер’єрів і дозволяють змінювати конфігурацію кімнати без зайвих витрат. За потреби їх можна навіть розмістити в різних приміщеннях, використовуючи окремі модулі як самостійні елементи.

Ще одна перевага — комфорт. Модульні дивани створені для розслабленого відпочинку і добре відповідають сучасному тренду на затишні, "лаунж" інтер’єри. Вони виглядають стильно і водночас залишаються практичними.

