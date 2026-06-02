Ламінат і паркет відходять у минуле: яке покриття майже не зношується і не боїться вологи

Забудете про скрип і подряпини

Ще донедавна це покриття вважали вибором для складів і гаражів, але зараз його все частіше можна побачити у звичайних квартирах та будинках. Воно не боїться вологи, витримує великі навантаження і майже не потребує догляду.

Йдеться про підлогу з бетону. Які вона має "плюси" та "мінуси", написали в "ofeminin".

Переваг в ній більше, аніж недоліків

Популярність такого рішення пояснюється не лише сучасним виглядом. Власники житла все частіше шукають практичні матеріали, які легко доглядати та які витримують щоденні навантаження.

Крім того, таке покриття створює рівну поверхню без порогів і стиків, що допомагає візуально збільшити простір. Особливо добре воно підходить для квартир із відкритим плануванням та сучасним дизайном.

Серед переваг ще висока міцність. Такі підлоги не бояться вологи, не скриплять, добре витримують пересування меблів і активне щоденне використання. Саме тому їх дедалі частіше розглядають як альтернативу ламінату чи паркету.

Підлога з бетону. Фото: "Телеграф"

Втім, є і недоліки. Промислова підлога зазвичай холодніша на дотик, тому для більшого комфорту часто використовують систему підігріву або килими. Крім того, під час монтажу важливо дотримуватися технології, адже виправити помилки після укладання буде складно.

Такі підлоги доступні не тільки в сірому кольорі

Виробники пропонують різні кольори, фактури та декоративні покриття, які легко поєднуються з деревом, текстилем і сучасними меблями.

Як може виглядати кольорова підлога з бетону. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що старим диванам на зміну приходять сучасніші, зручніші та комфортні моделі меблів.