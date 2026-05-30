Що додати на сковороду для ідеальної яєшні: так готують яйця в ресторанах

Секрет приготування яєшні, про який мало хто знає

Здається, що приготувати смажене яйце — найлегша задача на кухні. Проте саме яєчня найчастіше виходить або з гумовим, підсмаженим по краях білком, або з напівсирим жовтком посередині. Результат залежить не тільки від досвіду у кулінарії, а й від свіжості яйця, температури сковороди і часу приготування.

Розповідаємо, як приготувати ідеальну яєшню, щоб вона була не пересушена та добре просмажена одночасно.

Як смажити яйця правильно

Насамперед варто звернути увагу на свіжість яйця. У свіжого яйця білок щільний і тримається біля жовтка, а не розтікається по всій сковороді. Чим старіше яйце, тим рідшим стає білок, і рівномірно приготувати його набагато складніше.

Яєшню не можна смажити на занадто сильному вогні. Білок починає згортатися вже за відносно низької температури, тому на великому вогні краї стають хрусткими і підгорілими раніше, ніж центр встигне прожаритися. Жовток при цьому або залишається сирим, або твердіє повністю, якщо тримати яйце довше.

Краще смажити яйце на дуже слабкому вогні і вибивати його на холодну сковорідку, зазначає кулінарний портал Pysznosci. Процес займає більше часу, але білок виходить однорідним і ніжним.

Проте найефективнішим є спосіб приготування яєшні на парі, який використовують на професійних кухнях. Коли білок починає злегка схоплюватися, достатньо влити чайну ложку води поруч із яйцем і одразу накрити сковороду кришкою. Пара, що утворюється всередині, рівномірно "доводить" верхню частину білка без необхідності перевертати яйце. Жовток при цьому залишається м'яким і рідким.

Як посмажити яєшню ідеально

Інгредієнти

1–2 свіжі яйця

1 ч. л. вершкового масла або олії

1 ч. л. води

сіль — за смаком

свіжомелений перець — за смаком

Яєшня. Фото згенеровано ШІ

Приготування