Що додати на сковороду для ідеальної яєшні: так готують яйця в ресторанах
Секрет приготування яєшні, про який мало хто знає
Здається, що приготувати смажене яйце — найлегша задача на кухні. Проте саме яєчня найчастіше виходить або з гумовим, підсмаженим по краях білком, або з напівсирим жовтком посередині. Результат залежить не тільки від досвіду у кулінарії, а й від свіжості яйця, температури сковороди і часу приготування.
Розповідаємо, як приготувати ідеальну яєшню, щоб вона була не пересушена та добре просмажена одночасно.
Як смажити яйця правильно
Насамперед варто звернути увагу на свіжість яйця. У свіжого яйця білок щільний і тримається біля жовтка, а не розтікається по всій сковороді. Чим старіше яйце, тим рідшим стає білок, і рівномірно приготувати його набагато складніше.
Яєшню не можна смажити на занадто сильному вогні. Білок починає згортатися вже за відносно низької температури, тому на великому вогні краї стають хрусткими і підгорілими раніше, ніж центр встигне прожаритися. Жовток при цьому або залишається сирим, або твердіє повністю, якщо тримати яйце довше.
Краще смажити яйце на дуже слабкому вогні і вибивати його на холодну сковорідку, зазначає кулінарний портал Pysznosci. Процес займає більше часу, але білок виходить однорідним і ніжним.
Проте найефективнішим є спосіб приготування яєшні на парі, який використовують на професійних кухнях. Коли білок починає злегка схоплюватися, достатньо влити чайну ложку води поруч із яйцем і одразу накрити сковороду кришкою. Пара, що утворюється всередині, рівномірно "доводить" верхню частину білка без необхідності перевертати яйце. Жовток при цьому залишається м'яким і рідким.
Як посмажити яєшню ідеально
Інгредієнти
- 1–2 свіжі яйця
- 1 ч. л. вершкового масла або олії
- 1 ч. л. води
- сіль — за смаком
- свіжомелений перець — за смаком
Приготування
- Розігрійте сковороду на слабкому або середньому вогні, додайте масло.
- Акуратно розбийте яйце на сковороду, намагаючись не пошкодити жовток.
- Зачекайте, поки краї білка почнуть злегка схоплюватися.
- Влийте чайну ложку води поруч із яйцем, але не на нього.
- Одразу накрийте сковороду кришкою.
- Готуйте ще 30–60 секунд — до повного застигання білка.
- Зніміть кришку, посоліть і поперчіть перед подачею.