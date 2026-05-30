Рус

Що додати на сковороду для ідеальної яєшні: так готують яйця в ресторанах

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яєшня
Яєшня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Секрет приготування яєшні, про який мало хто знає

Здається, що приготувати смажене яйце — найлегша задача на кухні. Проте саме яєчня найчастіше виходить або з гумовим, підсмаженим по краях білком, або з напівсирим жовтком посередині. Результат залежить не тільки від досвіду у кулінарії, а й від свіжості яйця, температури сковороди і часу приготування.

Розповідаємо, як приготувати ідеальну яєшню, щоб вона була не пересушена та добре просмажена одночасно.

Як смажити яйця правильно

Насамперед варто звернути увагу на свіжість яйця. У свіжого яйця білок щільний і тримається біля жовтка, а не розтікається по всій сковороді. Чим старіше яйце, тим рідшим стає білок, і рівномірно приготувати його набагато складніше.

Яєшню не можна смажити на занадто сильному вогні. Білок починає згортатися вже за відносно низької температури, тому на великому вогні краї стають хрусткими і підгорілими раніше, ніж центр встигне прожаритися. Жовток при цьому або залишається сирим, або твердіє повністю, якщо тримати яйце довше.

Краще смажити яйце на дуже слабкому вогні і вибивати його на холодну сковорідку, зазначає кулінарний портал Pysznosci. Процес займає більше часу, але білок виходить однорідним і ніжним.

Проте найефективнішим є спосіб приготування яєшні на парі, який використовують на професійних кухнях. Коли білок починає злегка схоплюватися, достатньо влити чайну ложку води поруч із яйцем і одразу накрити сковороду кришкою. Пара, що утворюється всередині, рівномірно "доводить" верхню частину білка без необхідності перевертати яйце. Жовток при цьому залишається м'яким і рідким.

Як посмажити яєшню ідеально

Інгредієнти

  • 1–2 свіжі яйця
  • 1 ч. л. вершкового масла або олії
  • 1 ч. л. води
  • сіль — за смаком
  • свіжомелений перець — за смаком
Як смажити яйця - покроковий рецепт
Яєшня. Фото згенеровано ШІ

Приготування

  1. Розігрійте сковороду на слабкому або середньому вогні, додайте масло.
  2. Акуратно розбийте яйце на сковороду, намагаючись не пошкодити жовток.
  3. Зачекайте, поки краї білка почнуть злегка схоплюватися.
  4. Влийте чайну ложку води поруч із яйцем, але не на нього.
  5. Одразу накрийте сковороду кришкою.
  6. Готуйте ще 30–60 секунд — до повного застигання білка.
  7. Зніміть кришку, посоліть і поперчіть перед подачею.
Теги:
#Рецепти #Яйця #Яєчня #Лайфхак