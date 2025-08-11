Вони наплювали на попередження. Як зараз виглядає пляж у Затоці, де підірвалися люди (відео)

Доступ до пляжу перекрито "їжаками"

Вибухи на пляжах в Одеській області пролунали у неділю, 10 серпня, та забрали життя трьох людей. З'явилося відео з Затоки, з одного з пляжів, де сталася трагедія.

Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще один чоловік та жінка — у Затоці. Люди підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

Користувачка TikTok з ніком inna_g11 побувала на пляжі у Затоці, де у неділю підірвалися люди. Жінка показала, як він виглядає. Повсюди — попередження про заборону купатися через десантні міни у воді. Заборонений навіть вихід на пляж. Доступ до пляжу та моря закритий бетонними конструкціями — "їжаками".

Проте люди нехтують заборонами та проникають на пляж через загорожі. За словами місцевих жителів, вони не купаються в морі у таких місцях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що курортне селище Затока майже вщент розбите. До повномасштабного вторгнення воно приймало десятки тисяч відпочивальників, а тепер пляжі закриті, а пансіонати намагаються вижити. Багато з них зруйновані вщент.