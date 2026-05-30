Окрошка — українська страва чи ні? Історики кухні розкрили правду, яка здивує багатьох

Окрошка — спрощена версія холодника

Окрошка — одна з найпопулярніших літніх страв, яка викликає масу суперечок. Одні називають її споконвічно українською стравою, інші — суто російською. Тим часом кулінарні книги XIX — початку XX століття дають однозначну відповідь, що українська традиція холодних супів була значно багатшою і різноманітнішою, а звична нам окрошка — лише пізніша і значно спрощена версія, нав’язана Радянським Союзом разом із новою ідеологією харчування.

В українських кулінарних виданнях XIX століття регулярно трапляються "холодник", "ботвина", "студена юшка". Ці страви готувалися на буряковому або огірковому квасі, сметані, сироватці, а доповнювалися раковими шийками, холодним м’ясом або рибою.

Марія Марцишевська у "Кухарці шляхетній" 1859 прямо використовувала назву "холодник литовський, або холодник український", що свідчить про спільну центральноєвропейську традицію, далеку від Росії.

Саме ж слово "окрошка" закріпилося в радянський період, коли кухню цілеспрямовано підганяли під російську мову і російські зразки. За словами засновниці проєкту "Авторська кухня українська" Оксани Хмари, саме в часи СРСР страва стала масово сприйматися як "типова" і "російська".

"Усе це — ідеологія, і все це досі працює", — резюмує дослідниця.