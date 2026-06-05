Це слово заганяє в глухий кут жителів Києва та Львова: яке значення слова "фатюв"
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Це слово має цілком стандартне тлумачення
Українська мова має багато діалектів і регіональних слів, які можуть збивати з пантелику навіть носіїв мови. Одне з таких слів — "фатюв".
Пояснення цьому слову з’явилося у короткому відео українського TikTok-блогера, який популяризує літературну українську мову — Андрія Шимановського. У ролику представниця українського стендапу Лера Мандзюк поділилася тлумаченням цього незвичного вислову.
За її словами, "фатюв" — це хлопець. Вона описує його як "особу чоловічої статі, трохи меншу за дорослого чоловіка".
"Телеграф" звернувся до Русинсько-українського словника, щоб уточнити значення слова "фатюв", яке активно обговорюють у соцмережах. У словнику зазначається, що це справді означає молодого, здорового хлопця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, на перший погляд, просте слово "трошки", яке означає "трохи" або "небагато", виявилося доволі підступним для тих, хто вивчає українську мову. У соцмережах користувачі розповіли про незвичний досвід використання цього слова та його приховані значення.