Це слово заганяє в глухий кут жителів Києва та Львова: яке значення слова "фатюв"

Це слово має цілком стандартне тлумачення

Українська мова має багато діалектів і регіональних слів, які можуть збивати з пантелику навіть носіїв мови. Одне з таких слів — "фатюв".

Пояснення цьому слову з’явилося у короткому відео українського TikTok-блогера, який популяризує літературну українську мову — Андрія Шимановського. У ролику представниця українського стендапу Лера Мандзюк поділилася тлумаченням цього незвичного вислову.

За її словами, "фатюв" — це хлопець. Вона описує його як "особу чоловічої статі, трохи меншу за дорослого чоловіка".

"Телеграф" звернувся до Русинсько-українського словника, щоб уточнити значення слова "фатюв", яке активно обговорюють у соцмережах. У словнику зазначається, що це справді означає молодого, здорового хлопця.

Що означає слово "фатюв". Фото: Русинсько-український словник

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, на перший погляд, просте слово "трошки", яке означає "трохи" або "небагато", виявилося доволі підступним для тих, хто вивчає українську мову. У соцмережах користувачі розповіли про незвичний досвід використання цього слова та його приховані значення.