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Щоб не змерзнути взимку в новобудові: які 4 речі треба терміново перевірити

Автор
Олена Руденко
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Автор
Українці мають максимально приготуватися до холодів
Українці мають максимально приготуватися до холодів. Фото Колаж "Телеграф"

Потрібно перевірити, наскільки дім насправді забезпечений необхідним

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Напередодні важкої зими жителям новобудов та тим, хто лише купує в них квартири, необхідно подбати про свій комфорт у холоди. Потрібно звернути увагу на кілька важливих моментів.

Про це "Телеграфу" розповіла комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець. За її словами тим, хто купує житло, або вже є власником квартир у новобудовах варто перевірити теплоізоляційні характеристики будинку, принцип роботи опалення, резервне живлення та спроможність інженерних систем працювати під час відключень.

"Енергоавтономність" — це не лише наявність генератора

Будинки можуть мати різний рівень захисту. В одному резервне джерело живлення забезпечує лише аварійне освітлення, в іншому — також насоси, котельню, водопостачання, системи доступу та один із ліфтів.

Саме тому важливо з’ясувати не просто наявність генератора, інвертора чи сонячних панелей, а перелік обладнання, яке вони живитимуть. Також важливі потужність системи, тривалість її автономної роботи та порядок обслуговування, пояснила комерційна директорка GAZDA.

Генератор
Генератор - лише частина автономності будинку. Фото: energounit.com.ua/

Утеплення будинку

За словами Маріанни Бігунець, навіть в новобудовах через щілини та негерметичні стики у віконних і дверних конструкціях приміщення може втрачати до 30-40% тепла. Тому навіть за наявності резервного живлення якісні вікна, герметичність і теплоізоляція є дуже важливими.

Що потрібно перевірити перед купівлею житла у новобудові

Згідно з внутрішньою аналітикою GAZDA, у 2026 році питання резервного живлення та функціонування будинку під час відключень цікавить 90% потенційних покупців. Проте питання автономності будинку складне й потребує детального вивчення.

"Автономність не є просто відповіддю "так" або "ні". Покупцеві варто отримати точний перелік систем, які працюватимуть без зовнішнього електропостачання. Окреме значення має здатність будинку утримувати тепло: резервне живлення допомагає підтримувати інженерію, але саме енергоефективність визначає, як швидко будинок охолоджуватиметься", — резюмувала Маріанна Бігунець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що власників квартир у "панельних будинках" попередили про неприємний сюрприз. За що доведеться заплатити.

Теги:
#Поради #Зима #Новобудова #Генератор