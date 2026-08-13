Цей колір дерева одразу видає застарілий ремонт: як його позбутись, якщо коштів обмаль

Нові покриття, фурнітура та правильно підібрані кольори можуть суттєво змінити вигляд кімнати

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Помаранчеві та жовтувато-золотисті відтінки деревини, які домінували в інтер'єрах наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років вважаються ознакою застарілого ремонут. Йдеться насамперед про меблі, кухонні гарнітури, двері, сходи та оздоблення з характерним помаранчевим або жовто-оранжевим відтінком.

Як кажуть американські дизайнери, раніше ці відтінки вважалися теплим, затишним і універсальним рішенням. Проте — час минув. За даними House Digest, на зміну йому прийшли світліші та природніші відтінки дерева.

У сучасних проєктах дедалі частіше використовують вибілений дуб, світлий дуб без вираженого тонування, матові покриття або нейтральні бежево-сірі морилки. Такі рішення роблять простір світлішим та легшим.

Експерти зазначають, що проблема не в самому дубі чи клені, а саме в характерному помаранчевому лакуванні та блискучих покриттях, які були популярними раніше. Тренд настільки помітний, що навіть серед власників будинків на спеціалізованих форумах і в соцмережах помаранчеві дерев'яні меблі часто називають однією з головних ознак застарілого ремонту.

Що робити зі старими меблями

Оновити меблі буває дорого, та не треба робити це повністю. Дизайнери радять за можливості просто оновити покриття іншим типом морилки, який дасть оновлений вигляд. Якщо ж така робота не на часі, на допомогу прийдуть нова фурнітура та новколинє оздобення. Помаранчеві та золоті кольори балансуються приглушеними тонами, такими як м’який шавлійний, деревно-вугільний або кремово-білий, щоб зменшити візуальний вплив. Це можуть бути штори, рушники для рук або навіть декоративні подушки.

М’який шавлійний — це приглушений світлий сіро-зелений відтінок, що нагадує природний колір листя шавлії/ housedigest.com

Якщо йдеться про кухню, то можна оновити стільниці. Жодних теплих відтінків — білий та сірий зможуть допомогти зіграти на контрасті із теплою деревиною.

Темно сірі, майже вугільні стільниці балансують рудий відтінок/ housedigest.com

Раніше "Телеграф" показував наочно, як можна перевтілити стару руду кухню. Витрати склали усього 2000 грн.