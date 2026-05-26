Ера громіздких бойлерів минає: який компактний девайс забезпечить гарячою водою всю родину
Єдина умова — міцна проводка
Жителі осель без централізованого водопостачання найчастіше використовують бойлери. Однак замість величезних "діжок" які займають половину ванної кімнати, все більшої популярності набуває компактна й технологічна альтернатива — електричний проточний водонагрівач.
Плюси та особливості проточних водонагрівачів
"Телеграф" зібрав інформацію про цей девайс. Головні плюси проточного водонагрівача в тому, що маленький пристрій (деякі моделі взагалі монтуються прямо як насадка на кран), здатний видавати гарячу воду в безлімітному обсязі.
Конструкція не передбачає бака, вода нагрівається миттєво, проходячи через потужний нагрівальний елемент (ТЕН або спіраль). Є два типи проточних водонагрівачів — напірні (системні) та безнапірні (наприклад популярні крани-нагрівачі на 3–3.5 кВт).
Напірні моделі вбудовуються безпосередньо у водопровідний стояк. Один маленький прилад може одночасно подавати гарячу воду і на кухню, і у ванну кімнату. Водночас безнапірні проточні водонагрівачі ставлять на один кран — наприклад на кухні. Мінус в тому, що взимку, коли вода в системі крижана, водонагрівач не може сильно нагріти її.
Головний виклик — потужність та проводка
Проточний нагрівач працює за принципом "екстремального нагріву за секунди", тому потужність є основним фактором. Якщо це 6–9 кВт, можна прийняти душ або помити посуд, але неодночасно. Вимоги до проводки — міцна лінія 220 В (однофазна) та посилений автомат.
Більш потужні водонагрівачі (12 – 24 кВт) дає змогу одночасно використовувати гарячу воду на кухні та в душі. Продуктивність від 7–10 літрів на хвилину, але й вимоги до проводки вищі — виключно трифазна мережа (380 В). Стара проводка не підходить для проточних водонагрівачів.
Проточний водонагрівач проти бойлера — переваги
Якщо технічні параметри будинку чи квартири дозволяють використання водонагрівача, родина отримує чимало "плюсів". Серед них:
- економія простору — прилад поміщається під раковину або в шафку
- гаряча вода без обмежень — не треба чекати, поки бойлер нагріє наступну порцію води
- енергоефективність — на відміну від бойлера, "проточник" споживає струм тільки тоді, коли ви відкриваєте кран
Проточний водонагрівач — ціни в Україні
Вартість "проточників" на кран малої потужності стартує від 1000 гривень. Ціни на напірні (системні) водонагрівачі значно вищі та починаються від 10 тисяч гривень.
