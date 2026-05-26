Ера громіздких бойлерів минає: який компактний девайс забезпечить гарячою водою всю родину

Єдина умова — міцна проводка

Жителі осель без централізованого водопостачання найчастіше використовують бойлери. Однак замість величезних "діжок" які займають половину ванної кімнати, все більшої популярності набуває компактна й технологічна альтернатива — електричний проточний водонагрівач.

Плюси та особливості проточних водонагрівачів

"Телеграф" зібрав інформацію про цей девайс. Головні плюси проточного водонагрівача в тому, що маленький пристрій (деякі моделі взагалі монтуються прямо як насадка на кран), здатний видавати гарячу воду в безлімітному обсязі.

Конструкція не передбачає бака, вода нагрівається миттєво, проходячи через потужний нагрівальний елемент (ТЕН або спіраль). Є два типи проточних водонагрівачів — напірні (системні) та безнапірні (наприклад популярні крани-нагрівачі на 3–3.5 кВт).

Безнапірний "проточник"

Напірні моделі вбудовуються безпосередньо у водопровідний стояк. Один маленький прилад може одночасно подавати гарячу воду і на кухню, і у ванну кімнату. Водночас безнапірні проточні водонагрівачі ставлять на один кран — наприклад на кухні. Мінус в тому, що взимку, коли вода в системі крижана, водонагрівач не може сильно нагріти її.

Напірний проточний водонагрівач

Головний виклик — потужність та проводка

Проточний нагрівач працює за принципом "екстремального нагріву за секунди", тому потужність є основним фактором. Якщо це 6–9 кВт, можна прийняти душ або помити посуд, але неодночасно. Вимоги до проводки — міцна лінія 220 В (однофазна) та посилений автомат.

Проточний водонагрівач - переваги.

Більш потужні водонагрівачі (12 – 24 кВт) дає змогу одночасно використовувати гарячу воду на кухні та в душі. Продуктивність від 7–10 літрів на хвилину, але й вимоги до проводки вищі — виключно трифазна мережа (380 В). Стара проводка не підходить для проточних водонагрівачів.

Проточний водонагрівач проти бойлера — переваги

Якщо технічні параметри будинку чи квартири дозволяють використання водонагрівача, родина отримує чимало "плюсів". Серед них:

економія простору — прилад поміщається під раковину або в шафку

гаряча вода без обмежень — не треба чекати, поки бойлер нагріє наступну порцію води

енергоефективність — на відміну від бойлера, "проточник" споживає струм тільки тоді, коли ви відкриваєте кран

Проточний водонагрівач — ціни в Україні

Вартість "проточників" на кран малої потужності стартує від 1000 гривень. Ціни на напірні (системні) водонагрівачі значно вищі та починаються від 10 тисяч гривень.

Проточний водонагрівач - ціни.

Проточний водонагрівач системний - ціни.

