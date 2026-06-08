В Україні можуть скасувати безоплатний проїзд: пенсійне посвідчення більше не знадобиться

Оплата проїзду здійснюватиметься самостійно через електронні валідатори в салонах автобусів, тролейбусів чи трамваїв за допомогою цієї картки

В Україні планують кардинально змінити систему надання пільг на проїзд у громадському транспорті. Звичний формат, коли для безкоштовної поїздки достатньо було пред'явити паперове чи пластикове посвідчення, може залишитися в минулому.

Відповідний законопроєкт №5651-2 розробило Міністерство розвитку громад і територій України. Про це пише Час Дій.

Що зміниться для пасажирів

Згідно з новою ініціативою, пенсійні, ветеранські та інші пільгові посвідчення більше не даватимуть права на безкоштовний проїзд "напряму". Усі пасажири, незалежно від статусу, будуть зобов'язані оплачувати проїзд у транспорті на загальних умовах.

Посвідчення

Замість натуральної пільги держава впроваджує повну монетизацію. Нова модель працюватиме за таким алгоритмом:

Громадяни пільгових категорій отримуватимуть цільову грошову допомогу на спеціальні банківські картки.

Оплата проїзду здійснюватиметься самостійно через електронні валідатори в салонах автобусів, тролейбусів чи трамваїв за допомогою цієї картки.

Кошти на картки пасажирів надходитимуть за рахунок трансфертів із державного та місцевих бюджетів.

Хто фінансуватиме поїздки

Джерела фінансування розмежують залежно від категорії пільговика:

З державного бюджету виділятимуть кошти на компенсації для ветеранів війни, військовослужбовців та деяких інших категорій (за погодженням із профільними міністерствами).

виділятимуть кошти на компенсації для ветеранів війни, військовослужбовців та деяких інших категорій (за погодженням із профільними міністерствами). З місцевих бюджетів фінансуватиметься проїзд для пенсіонерів та більшості інших категорій. Через це розмір виплат може відрізнятися залежно від фінансових можливостей конкретної територіальної громади.

Чому уряд іде на цей крок

Автори законопроєкту зазначають, що реформа принесе чимало переваг як транспортній системі, так і самим українцям. Пільговикам більше не доведеться щоразу показувати посвідчення водіям чи кондукторам, що унеможливить принизливі ситуації, коли водії відмовляються брати безкоштовних пасажирів.

Електронна система валідації дозволить точно бачити, скільки саме поїздок здійснили пільговики, та коректно розраховувати компенсації перевізникам за фактично надані послуги.

Наразі законопроєкт перебуває на етапі розгляду. Якщо Верховна Рада підтримає цю ініціативу, вона стане однією з найбільших реформ у сфері соціальної підтримки та громадського транспорту за останні роки.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям перерахують пенсію.