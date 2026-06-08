В Украине могут отменить бесплатный проезд: пенсионное удостоверение больше не понадобится

Оплата проезда будет осуществляться самостоятельно через электронные валидаторы в салонах автобусов, троллейбусов или трамваев с помощью этой карты

В Украине планируют кардинально изменить систему предоставления льгот по проезду в общественном транспорте. Привычный формат, когда для бесплатной поездки достаточно было предъявить бумажное или пластиковое удостоверение, может остаться в прошлом.

Соответствующий законопроект №5651-2 разработало Министерство развития общин и территорий Украины. Об этом пишет Время Действий.

Что изменится для пассажиров

Согласно новой инициативе, пенсионные, ветеранские и другие льготные удостоверения больше не будут давать право на бесплатный проезд "напрямую". Все пассажиры независимо от статуса будут обязаны оплачивать проезд в транспорте на общих условиях.

Удостоверение

Вместо натуральной льготы государство внедряет полную монетизацию. Новая модель будет работать по следующему алгоритму:

Граждане льготных категорий будут получать целевую денежную помощь на специальные банковские карты.

Оплата проезда будет осуществляться самостоятельно через электронные валидаторы в салонах автобусов, троллейбусов или трамваев с помощью этой карты.

Средства на карты пассажиров будут поступать за счет трансфертов из государственного и местных бюджетов.

Кто будет финансировать поездки

Источники финансирования разграничивают в зависимости от категории льготника:

Из государственного бюджета будут выделяться средства на компенсации для ветеранов войны, военнослужащих и других категорий (по согласованию с профильными министерствами).

будут выделяться средства на компенсации для ветеранов войны, военнослужащих и других категорий (по согласованию с профильными министерствами). Из местных бюджетов будет финансироваться проезд для пенсионеров и большинства других категорий. Поэтому размер выплат может отличаться в зависимости от финансовых возможностей конкретного территориального общества.

Почему правительство идет на этот шаг

Авторы законопроекта отмечают, что реформа принесет немало преимуществ как транспортной системе, так и самим украинцам. Льготникам больше не придется каждый раз показывать удостоверение водителям или кондукторам, что сделает невозможным унизительные ситуации, когда водители отказываются брать бесплатных пассажиров.

Электронная система валидации позволит точно видеть, сколько поездок совершили льготники, и корректно рассчитывать компенсации перевозчикам за фактически предоставленные услуги.

Законопроект находится на этапе рассмотрения. Если Верховная Рада поддержит эту инициативу, она станет одной из самых больших реформ в сфере социальной поддержки и общественного транспорта за последние годы.

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