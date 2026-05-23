Пенсію українцям перерахують по-новому. Що змінилось та на яку суму можна розраховувати

Реальна сума може залежати від надбавок та пільг

В Україні за три місця зріс рівень середньої зарплати, який впливає на розрахунок пенсії Пенсійним фондом. На початку 2026 ця цифра становила понад 21 тисячу грн.

Як повідомили в ПФУ, станом на березень середня зарплата в Україні перевищує 23 тисячі і становить 23 218 грн. Цей рівень виплати вплине на рівень пенсії українців у наступні роки.

Пенсійний фонд зазначив, що за три місяці рівень зарплати зріс на 1 342 грн, а якщо порівнювати з минулим роком, то більше ніж в 4,5 рази. Зокрема:

початок 2026 року — 21 876 гривень ;

— ; січень 2025 року — 18 660 гривень.

Як середня зарплата впливає на розмір пенсії

Для розрахунку пенсії Пенсійний фонд використовує спеціальну формулу: Пенсія = Сз × Ікз × Кс. Де:

Сз — середня зарплата в Україні, яку враховують для розрахунку (за останні три роки перед оформленням пенсії);

Водночас саме індивідуальний коефіцієнт зарплати є основним у пенсійному розрахунку. Його вираховують так: зарплату за кожен місяць ділять на середню зарплату по країні цього ж місяця.

Як розрахувати пенсію

На яку пенсію можна розраховувати

Беремо середню зарплату за три останні роки: 2024 — 17 486,60, 2025 — 20 653,55 та 2026 — 23 218. Трудовий стаж 30 років. Виходить:

Ікз — рівень зарплати 25 тисяч на місяць, середня по країні 23 218 грн. Тобто 25000÷23200= 1,08;

Розрахунок Пенсії: 2 3218×1,08×0,3 = 7 523 грн.

Тобто з трудовим стажем в 30 років та рівнем зарплати за останні три роки в 25 тисячі грн, враховуючи середню зарплату по країні, орієнтовно людина отримуватиме 7,5 тисяч грн. Однак реальна сума може відрізнятись через різні надбавки, перерахунки чи пільги.

До слова, ця сума не дотягує навіть до рівня мінімальної зарплати станом на 2026 рік, яка становить 8 647 грн.

