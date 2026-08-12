Забудьте про капелюхи й вставання перед жінками: які правила етикету давно викликають лише сміх

Найбільші зміни стосуються вимог до одягу

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Деякі норми етикету застаріли та вже не актуальні у сучасному світі. Наприклад правило, що чоловіки мають вставати, коли до кімнати заходить жінка, або норма, що під час привітання треба знімати капелюха — зараз мало хто носить цей головний убір.

Про це "Телеграфу" розповіла провідний експерт з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко. За її словами, найбільш застаріли норми дрескоду.

"Тому що дрескод змінюється дуже швидко. Від нас з вами, до президентів і навіть королев і королів, дрескод змінюється, стає більш демократичним", — каже експертка.

Наталія Адаменко. Фото: facebook.com/etiket.vid.natalii.adamenko

Чи потрібно стукати у двері

Також змінюється ресторанний етикет та правила поведінки за столом. Проте деякі норми залишаються незмінними. Наприклад — необхідність стукати у двері, коли заходиш у кабінет до керівника, хоча дехто вважає це несумісним з демократичним стилем управління.

"А я раджу стукати у двері, тому що той же керівник може на 5 хвилин закрити очі, щоб трошки перепочити. А може він без взуття, тому що воно йому натерло. Якщо я, підлегла, побачу його в такому стані, я собі не заздрю, тому що йому буде неприємно. А дехто вважає, що стукати у двері — це застарілий метод на роботі", — зазначила Наталія Адаменко.

Також стук у двері особистих кімнат має бути нормою і в родині. Дотримуватися її мають насамперед батьки.

"Якщо мама буде стукати у двері дитячої кімнати, то дитина ніколи у спальню до батьків не зайде без стуку, тому що для неї це норма", — пояснила експертка.

Чи потрібно вставати, якщо хтось звертається до тебе стоячи

Також хтось вважає застарілою норму, що коли ти сидиш і до тебе хтось підійшов — потрібно встати. Проте Адаменко цього правила дотримується та вважає його актуальним.

"Навіть, якщо переді мною чоловік, а я жінка. Тому що розмовляти треба з людиною, коли очі на одному рівні з вами", — пояснила вона свою позицію.

Як змінюються вимоги до одягу

Щодо змін доречності одягу, то зараз з'явився military casual (поєднує практичність і комфорт міського стилю з елементами, кольорами та матеріалами військової форми. Ще один новий стиль — casual chic (повсякденний шик). Дуже змінюється і колір взуття для чоловіків, і костюми, каже знавчиня етикету.

"Я коментувала похорон папи Римського Франциска, коли всі звернули увагу на те, що і Вільям, майбутній король Великої Британії, був в темно-синьому костюмі. Невже він не знав, що треба чорний? Знав, але і президент Америки був в темно-синьому. Це означає, що так вже може бути. Не всі жінки на похороні були в мантильї, тобто це чорне мереживо на голові. Так може бути", — розповіла Адаменко.

Однак вона радить публічним діячам — діловим людям, державним і політичним діячам, тим, хто перед нами завжди на очах, на екранах телевізорів, дотримуватися поміркованого консерватизму в одязі та манерах. Це викликає повагу.

Нагадаємо, Наталія Адаменко також розповіла "Телеграфу", чи доречно відправляти голосові повідомлення. Чому вони багатьох дратують.