У яких містах України буде найкраще видно сонячне затемнення: карта та час
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Це явище на території континентальної Європи можна буде побачити вперше за 27 років
Вже ввечері 12 серпня українці зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Найкраще на території України явище можна буде побачити в Ужгороді (буде видно понад 43%).
Про це розповідає "Телеграф" з посиланням на дані найбільшого у світі порталу, присвяченого часовим поясам, календарям та астрономічним даним Timeanddate.com. В Ужгороді затемнення буде видно на 43.44%. Початок видимої фази явища — 20:19:54, свого піка вона сягне о 20:47:40. Сонячне затемнення в Ужгороді та області можна буде спостерігати протягом 31 хвилини та 13 секунд.
Сонячне затемнення буде видно в Житомирі, Луцьку, Львові — коли дивитися і цих містах та областях
Житомир
- Видимість 12.03%
- Тривалість 14 хвилин 50 секунд
- Початок 20:15:20
- Максимум 20:26:34
Луцьк
- Видимість 38.59%
- Тривалість: 29 хвилин 10 секунд
- Початок 20:15:45
- Максимум 20:41:17
Львів
- Видимість 40.44%
- Тривалість: 29 хвилин 57 секунд
- Початок 20:17:32
- Максимум 20:43:55
Важливо! Навіть під час затемнення не можна дивитися на Сонце без спеціальних сертифікованих захисних окулярів. Сонячне випромінювання може серйозно пошкодити сітківку ока, а такі травми часто є незворотними.
Найкраще повне сонячне затемнення буде видно в Іспанії — там туристичний бум
Максимально видимим повне сонячне затемнення буде в Іспанії. Туди організовують спеціальні авіарейси, а через шалений попит у деяких регіонах вартість проживання вже сягнула 22 тисяч євро за ніч. Для багатьох міст країни сонячне затемнення стане однією з найприбутковіших туристичних подій року.
Сонячне затемнення 12 серпня 2026 — що відомо
Це перше повне сонячне затемнення за 27 років, яке буде видно на території континентальної Європи. Траєкторія повної фази пройде через населені та доступні регіони Європи, а сам пік явища багато де збігатиметься з моментом заходу Сонця.
Місячна тінь розпочне рух в Арктиці, пройде біля Північного полюса, перетне Гренландію, Ісландію. Завершить свій шлях вона у північній та східній Іспанії, а також на Балеарських островах. У зоні максимального закриття біля узбережжя Ісландії повна темрява триватиме 2 хвилини та 18 секунд. Через те що в Іспанії явище відбудеться прямо на заході сонця, світло пройде через щільні шари атмосфери, небо забарвиться в вогняні золоті та багряні тони.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли дивитися сонячне затемнення у Києві. У столиці буде видно лише менш як 3% явища протягом 8 хвилин, 54 секунд.