Можно одновременно охладить комнату и высушить белье: простой лайфхак с простыней

Жара в квартире больше не будет проблемой

Лето приносит жару и длинные солнечные дни, из-за чего в доме часто становится душно и неуютно. В то же время охладить жилье можно и без кондиционера, используя простые и доступные методы.

Один из самых известных способов – использование влажной ткани. Что с ней делать, написали в "Galaxus".

Полотенце или простыню смачивают холодной водой, отжимают и развешивают в комнате или у окна. Во время испарения влага уносит тепло из воздуха, благодаря чему температура в помещении снижается на несколько градусов.

Мокрое полотенце висит у окна. Фото: сгенерированное ИИ

Такой метод не заменяет кондиционер полностью, но может дать ощутимый эффект в жаркие дни. В то же время, следует учитывать, что повышенная влажность в комнате может создавать дискомфорт и способствовать появлению плесени, поэтому использовать этот способ следует осторожно.

Кроме того, эксперты советуют убирать из комнаты ковры летом, ведь они удерживают тепло, тогда как голый пол кажется более прохладным, когда ходишь по нему босиком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о других способах охлаждения квартиры без кондиционера или вентилятора.