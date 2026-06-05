"Він із нашої планети"? У Карпах помітили унікальне диво природи (фото)

Такий вид у природі зустрічається виключно у Карпатських горах

Карпати різноманітні своєю флорою і фауною в цих місцях можна зустріти незвичайних створінь, які ніби не з нашої планети. Одним із таких є карпатський синюк.

Фотографіями відповідної дивовижної знахідки поділився в соціальній мережі Threads користувач Андрій Левчук. Він зазначив, що цей слимачок є ендеміком Карпатських гір у Східній Європі. Тобто відноситься до видів, які у дикій природі зустрічаються виключно у Карпатських горах та більше ніде на Землі.

Ареал виду охоплює територію Румунії, Чехії (тільки Моравія), півдня Польщі, Словаччини та України.

Синюк карпатський. Фото: Threads

Синюк карпатський. Фото: Threads

Синюк карпатський. Фото: Threads

У коментарях під фотографіями користувачі відзначають неземну красу слимака і діляться своїми фотографіями синього слимака.

"Інопланетний"

"Вони неймовірні"

"Це точно з нашої планети?"

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Синюк карпатський — що про нього відомо

Це вид наземних стеблинооких черевоногих молюсків із сімейства Limacidae. Єдиний представник роду Bielzia.

У витягнутому стані слимак досягає довжини від 10 до 14 см. Тіло синього, малахітово-зеленого або фіолетово-чорного кольору. Молодь світло-коричневого забарвлення із темними бічними смужками.

Мешкає на землі хвойних, листяних та змішаних лісів у Карпатах на висоті до 2000 м над рівнем моря. Протягом дня слимаки ховаються під корою та в пнях. Вночі вони стають активними.

Синюк карпатський. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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